Mislite da ste pametni? Pomerite samo 2 šibice i pronađite najveći broj – većina odustane posle 10 sekundi

98% ljudi se osramoti jer ne vide očigledno. Pronađite najveći broj i saznajte da li ste stvarno pametniji od proseka ili se samo tešite.

Ovaj zadatak nije tu da vas zabavi, već da vam pokaže koliko vam je mozak zapravo postao lenj. Internet je poludeo za ovom mozgalicom, ne zato što je teška, već zato što većina ljudi razmišlja unutar kaveza koji im je neko drugi nacrtao. Pitanje je prosto: koji je najveći broj koji možete da napravite pomeranjem samo dve šibice?

Ako vam treba više od 30 sekundi, prestanite da se tešite – vaša logika je spora.

Pravila su jasna (iako ih mnogi ne vide)

Šibice pomerate, ne bacate ih. Menjate im poziciju, ali ne brišete ih sa slike. Imate pravo na samo dva poteza. Dok vi mozgate o trocifrenim brojevima, pravi genijalci već vide cifre koje ne staju u jedan red.

Spremite štopericu. Nemojte lagati sebe – pritisnite „Start“ i suočite se sa istinom.

Gde se vi nalazite na skali?

Ova mozgalica surovo deli ljude na one koji vide i one koji samo gledaju:

Surovi genije (0–10 sekundi): Videli ste rešenje pre nego što ste i pročitali tekst. Vaš IQ ne poznaje šablone.

Prosek (11–30 sekundi): Dobri ste, ali niste posebni. Trebalo vam je vremena da izađete iz okvira osnovne škole.

Zarobljenik šablona (Duže od 30 sekundi): Vaš mozak je na „autopilotu“. Vreme je da počnete da ga koristite pre nego što potpuno zarđa.

Šta ste zapravo uradili?

Ova mozgalica sa šibicama nije dečja igra, već test vaše sposobnosti da srušite pravila koja ste sami sebi postavili. Ako ste pronašli najveći broj za manje od 10 sekundi, vi ste onaj tip osobe koji u problemu vidi priliku, a ne zid.

Koji ste broj dobili? Pišite nam u komentarima, ali budite pošteni!

