Misterija Bermudskog trougla, gde je nestalo 50 brodova i 20 aviona, konačno je rešena?

Danas znamo da Bermudski trougao nije magično prokletstvo, već prirodni fenomen.

Misterija Bermudskog trougla, poznatog po nestanku preko 50 brodova i 20 aviona, više nije nerešiva. Australijski naučnici su pokazali da iza legende stoje prirodne sile – oluje, ljudske greške i magnetne anomalije.

Šta je Bermudski trougao?

Bermudski trougao obuhvata područje između Floride, Portorika i Bermuda. Decenijama je bio sinonim za strah i misteriju – priče o avionima koji nestaju bez traga i brodovima koji nikada nisu stigli do odredišta.

Zašto su nestajali brodovi i avioni?

Naučnici danas objašnjavaju da nema govora o vanzemaljcima ili Atlantidi. Umesto toga, radi se o kombinaciji:

Iznenadnih oluja koje u ovom regionu nastaju neverovatnom brzinom.

Magnetnih anomalija koje mogu zbuniti navigacione instrumente.

Ljudskih grešaka – pogrešne procene kursa ili brzine u ekstremnim uslovima.

Australijski naučnik Karl Krušelnicki kaže da je pravo objašnjenje daleko manje misteriozno: statistika, loše vreme i ljudska greška. Njegovu teoriju podržavaju Nacionalna uprava za okeane i atmosferu SAD (NOAA), Lojds iz Londona i Obalska straža SAD.

„Nema dokaza da se misteriozni nestanci dešavaju sa većom učestalošću u Bermudskom trouglu nego u bilo kom drugom velikom, dobro putovanom području okeana“, izjavila je NOAA 2010. godine. Krušelnicki iznosi istu tvrdnju od 2017. godine, napominjući da sama količina saobraćaja – u kombinaciji sa komplikovanom navigacijom – znači da se incidenti dešavaju normalnom brzinom na procentualnoj osnovi.

Lojds iz Londona zastupa ovaj stav od 1970-ih. NOAA dodaje da faktori životne sredine objašnjavaju većinu slučajeva: iznenadne vremenske promene usled Golfske struje, lavirint karipskih ostrva koji komplikuje navigaciju i retke magnetne anomalije koje mogu da zbune kompase.

Čak i nestanci poznatih ličnosti, poput gubitka leta 19 1945. godine – pet bombardera američke mornarice – mogu se pripisati lošem vremenu, navigacionim greškama ili oboje.

Zašto je mit opstao?

Ipak, misterija Bermudskog trougla i teorije zavere opstaju u knjigama, TV emisijama i filmovima – jer su morska čudovišta i izgubljene civilizacije bolja zabava od matematike i meteorologije.

Vi ste verovatno čuli priče o Bermudskom trouglu kao o nečemu natprirodnom. Misterija je opstala jer je nepoznato uvek privlačilo pažnju – a nestanci bez jasnog objašnjenja davali su prostor za teorije zavere.

Danas znamo da Bermudski trougao nije magično prokletstvo, već prirodni fenomen. Ako se nađete u tom regionu, rizik je stvaran – ali objašnjiv. Misterija je rešena, a ključ je u prirodi, ne u fantaziji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com