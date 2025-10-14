Misterija fenomena poznatog kao “21 gram”: Da li je to stvarno težina ljudske duše?

Dr Dankan MekDugal je želeo da dokaže da ljudska duša ima masu koja može da se izmeri.

I ona navodno iznosi 21 gram!

Zato je izveo neobičan eksperiment u Dorčesteru, (Masačusets, SAD) 10. aprila 1901. godine

Dr MekDugal je sproveo ovaj eksperiment na šest pacijenata na samrti koji su postavljeni na specijalno napravljene vage tik pre smrti kako bi izmerili težinu ljudske duše.

Namera dr MekDugala je bila da se izmeri svako telo pre i posle smrti kako bi se ustanovila razlika. Odabirani su pacijenti koji bi neminovno umrli. Dvoje pacijenata je bolovalo od tuberkuloze, bilo je petoro muškaraca i jedna žena. U prisustvu još četiri lekara, dr MekDugal je pažljivo izmerio težinu prvog pacijenta.

Kako se došlo do rezultata?

A, onda je ustanovljeno nešto čudno: pad mase je iznosio 21 gram. Pad mase kod ostalih pacijenata je bio sličan, iako ne isti. Od šestoro pacijenata, uzeti su u obzir samo rezultati 4 pacijenta pošto je dvoje njih umrlo pre nego što se na njih povezala oprema za merenje.

Pad mase je potpuno neobjašnjiv. Uzet je u obzir i vazduh iz pluća i telesne tečnosti. U jednom slučaju je pacijent zadržao svoju težinu posle smrti, a zatim posle jednog minuta izgubio oko dvadesetak grama. Dr MekDugal to objašnjava na sledeći način:

“Verujem da je flegmatična duša ovog čoveka ostala u telu još minut nakon smrti pre nego što je napustila telo. Ne postoji ništa drugo što bi moglo da objasni gubitak mase,” rekao je MekDauel.

Kada je eksperiment sumiran, postignut je konsezus između lekara da prosečan gubitak telesne težine nakon smrti, odnosno težina duše, iznosi 21 gram. Dr MekDugal je isti eksperiment sproveo na 15 pasa. Nakon njihove smrti nije ustanovljena promena u težini. MekDugal je zato zaključio da samo ljudi imaju dušu. 1917. Lav Tvining, nastavnik fizike u Politehničkoj srednjoj školi u Los Anđelesu, pokušao je isti eksperiment na miševima 1917. godine.

Njegov zaključak je bio isti kao MekDugalov. Nije bilo promene težine nakon smrti miševa.

Dr MekDugal je bio poštovani lekar koji je radio na ovom polju šest godina. Iako bi se njegov eksperiment smatrao neetičkim u današnje vreme, on i dan-danas pobuđuje radoznalost i kritike. Dr MekDugal je priznao da treba da se urade dodatna istraživanja, a nakon ovih eksperimenata se posvetio mogućnosti da fotografiše dušu u trenutku kada napušta telo. Nažalost, nije imao puno uspeha. Umro je 1920. godine.

Zanimljivo je napomenuti da je film po imenu „21 gram“ sa glumačkom ekipom Šon Penom, Benisio Del Torom i glumicom Naomi Vots u glavnim ulogama, napravljen 2003. godine na osnovu Dr MekDugalovih eksperimenata sa ljudskom dušom, piše Novosti Magazin.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com