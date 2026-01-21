Misterija koja je pokorila ceo internet: Zašto u snovima nikada ne vidimo mobilni telefon?

Niko nije smislio zadovoljavajuće objašnjenje zašto se mobilni nikada ne pojavljuju u snovima iako ih koristimo 12 sati dnevno

Korisnici društvenih mreža podeljeni su oko toga pojavljuju li se mobilni telefoni u našim snovima.

Prema novoj naučnoj studiji, sadržaj snova razlikuje se kod muškaraca i žena. Ženski snovi često uključuju više razgovora, dok muški snovi češće sadrže fizičke aktivnosti.

Uprkos tome što svaka osoba sanja nekoliko snova svake noći, čak 95% snova zaboravićemo nakon buđenja.

Ipak, mnogi se pitaju zašto se mobilni telefoni pojavljuju u našim snovima toliko retko.

Jedan viralni tweet korisnika @zephyr_on_call postavlja pitanje:

“Kako to da je sada koja već godina u 21. veku., a da niko nije smislio zadovoljavajuće objašnjenje zašto se mobilni nikada ne pojavljuju u našim snovima iako ih koristimo 12 sati dnevno?”

Mobilni telefon u snovima

Prema Times of India, istraživanje je otkrilo da samo minimalan postotak odraslih žena (3,5%) sanja o mobilnim telefonima. Stopa kod muškaraca još je niža i iznosi samo 2,6%.

Uprkos statistici koja sugeriše da neki ljudi vide i koriste svoje iPhone ili Android uređaje u snovima, društvene mreže trenutno raspravljaju je li to zaista tako.

Neki korisnici tvrde da su sanjali kako koriste mobilni telefon u snovima, dok drugi to nikada nisu iskusili.

Postoji i teorija da mlađa generacija, koja je odrasla s mobilnim telefonima, češće sanja o njima, dok starija generacija možda nije imala mobilne u svojim umovima tokom kreativnih trenutaka mladosti.

