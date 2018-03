Misterija: šta to viri iz džepa američkog predsednika? (foto)

Američki predsednik Donald Tramp uzburkao je javnost neobičnim predmetom koji je nosio u džepu svog sakoa.

On se u petak pojavio u Beloj kući sa nečim što bi se moglo učiniti kao jedan veoma neobičan modni detalj.

Tramp je u džepu svog sakoa nosio nešto što je mnogima zaličilo na nekakvu travu ili salatu.

Why does Trump have a clump of grass in his pocket? pic.twitter.com/w2OCt8KogD

Naravno, „Trampova salata“ odmah je uzburkala društvene mreže i izazvala lavinu šaljivih komentara.

Tramp je zapravo u džepu nosio vezu deteline, u čast posete irskog premijera Lea Varatkera Beloj Kući, a u susret tradicionalnom irskom prazniku Danu svetog Patrika, koji se obeležava danas.

Ali, to nije sve…

Trampov stajling razotkriven: evo šta mu „čuči“ ispod kravate

Kada ste poznati, nijedan detalj ne može izmaći požudnim očima javnosti.Tako je i vetar bio „neprijatelj“ Donaldu Trampu. Raskrinkao ga je.Dok je američki predsednik silazio iz aviona, vetar je podigao njegovu elegantnu kravatu i – svi su zanemeli.

Očekivali su verovatno ispod kravate neki prisluškivač, ili makar sigurnosni čip.

Trump holding his neck tie together the same was he's trying to hold this country together pic.twitter.com/B8XpBfSYjZ

— Brian Krassenstein🐬 (@krassenstein) March 6, 2017