Misterija zgrade bez prozora u centru Njujorka: Da li je otkrivena njena tajna?

Poznat pod imenom ‘Long Lines Building’, ova zgrada sagrađena je 1974. godine i to bez i jednog prozora, što uliva jezu

Već decenijama 170 metara visoka zgrada na adresi 33 Thomas Street u Njujorku rasplamsava maštu Amerikanaca ili onih koji se u tom gradu pojave turistički.

Poznat pod imenom ‘Long Lines Building’, ovaj neboder sagrađen je 1974. godine i to bez i jednog prozora. Za to postoji i vrlo dobar razlog. Naime, on je zamišljen tako da bi, u slučaju nuklearnog napada na Njujork, svi oni koji se u tom trenutku zateknu u njemu mogli da prežive minimalno dve nedelje. U tom periodu bi imali obezbeđenu hranu, vodu ili gorivo za pogon generatora električne energije.

Šta stoji iza svega?

Službeno, radi se o zgradi koja većinski pripada AT&T-u, američkom multinacionalnom telekomunikacijskom konglomeratu. Neslužbeno, piše ugledni The New York Times, u zgradi se nalazi jedan od centara kontroverzne Središnje sigurnosne službe (NSA). Reč je o državnoj agenciji koju je pre nekoliko godina razotkrio Edvard Snouden i koja prisluškuje milijune ljudi i organizacija širom sveta.

Novinari tvrde da je ime zgrade ‘Titanpointe’, i kako se u njoj, uz dopuštenje pravosudnih tela SAD-a, presreće komunikacija organizacija poput UN-a, MMF-a i 38 država sveta. Pomoću opreme u legendarnoj zgradi prisluškivali su se telefonski razgovori, presretali faksevi, videokonferencijski pozivi, kao i glasovni pozivi uspostavljeni putem interneta.

Zaposlenici NSA koji su u nekom trenutku putovali do Titanpointea dobijali su vrlo detaljne smernice kako se odevati, unajmiti automobil. Imali su i instrukcije kako se ponašati u slučaju nesreće tj. na koji broj nazvati kako bi se sve ‘rešilo’.

Većina podataka o Titanpointeu dostupna je u dokumentima koje je Snouden 2013. godine stavio na raspolaganje celom svetu. Bili su to dokumenti koje svet nikada nije smeo da vidi i zbog kojih je Barak Obama crveneo pred liderima sveta koje su prisluškivali.

Ima li istine u ovoj teoriji?

Još jedna saradnja AT&T-a i NSA nikog nije iznenadila. Ona traje već decenijama. U tajnim se dokumentima nekoliko puta hvali AT&T zbog ‘ekstremne otvorenosti prema saradnji’. Ipak, to i dalje ne znači da je NSA u Titanpointeu koristila opremu telekomunikacijskog giganta. On, naime, poseduje 87% zgrade dok ostatak službeno pripada Verizonu.

Predstavnici AT&T-a odbijaju da odgovore na brojna pitanja koja se javljaju u ovom slučaju. Ipak, potvrdili su da su NSA dopuštali pristup svojim podacima. Naravno, to je bilo u slučajevima ‘kada se to od njih zakonski zatražilo ili u kriznim situacijama’.

Brojna pitanja u vezi NSA će ostati neodgovorena. Tajna neobičnog nebodera bez prozora koji može da izdrži nuklearni napad možda nije u potpunosti razotkrivena, ali je svakako načeta.

