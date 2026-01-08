Mnogi su se “pronašli”: Devojka na genijalan način pokazala šta prosečna srpska porodica radi pred slavu (VIDEO)

Snimak koji pokazuje šta prosečna srpska porodica radi pred slavu, nasmejao je mnoge, a zapravo ima dosta istine u tome

Snimak koji pokazuje šta prosečna srpska porodica radi pred slavu, nasmejao je mnoge.

Počela je slavska sezona, a domaćini se trude da ugode svojim gostima. Ipak, priprema slave je proces koji zahteva vreme, ali i strpljenje sa ukućanima.

U želji da sve prođe u najboljem redu, stres postaje veći, pa se dese i porodične čarke.

Tako je jedna devojka, koja se na TikTok-u predstavlja pod imenom motogirl1301, pokazala kako izgleda priprema slave u njenom domu. Snimila je postavljen sto, svoje ukućane, a svaki od njih je imao svoj zadatak ili zanimaciju. Njen opis su mnogi opisali kao „živa istina“ i istakli da je situacija identična i njihovim porodicama.

„Fotelje, ugaone garniture, ormari su izneseni, stolovi, klupe i stolice unešeni. Tanjiri što se koriste jedanput godišnje ispolirani i postavljeni. Pretnje završene do sledeće godine, ‘ovo više neće da radimo’, da će da se smanji broj, da neće nigde da idemo je gotovo. Svi smo se međusobno posvađali po kuću, niko sa nikog ne priča, svi smo se nabili u svoje sobe. Znači bomba je tempirana i čekamo da pukne ili da dođe prvi gost“, čuje se u snimku, prenosi mondo.rs.

Mnogi su se nasmejali i napisali da „priprema slave u njihovom domu je zapravo trauma“.

Da li se slažete da ovaj snimak prikazuje prosečnu srpsku porodicu pred slavu? Podelite sa nama i vaša iskustva priprema za slavu…

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com