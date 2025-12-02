Mozgalica koja otkriva vaš IQ: Koliko slova T vidite na slici, toliko ste genijalni (foto)

Mozgalica zbog koje je internet poludeo! Samo najpametniji uoče sva T. Imate 20 sekundi da dokažete da je vaš IQ viši od proseka (foto)

Mozgalica od 20 sekundi za genijalce! Ne možete pronaći sva slova T? Vaš IQ možda nije kakvim ste ga smatrali.

Ništa ne pokreće naš mozak tako da radi kao dobra zagonetka odnosno mozgalica. Očigledno je važno da ne dozvolimo da se naš mozak isključi, pa u tom cilju volimo da podstičemo svoj um i s vremena na vreme zadamo mu neku korisnu vežbu.

Imajući to u vidu, pronašli smo sliku koja je i čudna i teška za razumevanje. Današnja dilema je identifikovati šta nije na mestu na slici ispod.

Pitanje je koliko se slova T krije među gomilom sedmica poređanih u nekoliko redova na žutoj pozadini. Pa, biće vam potrebna vizuelna sposobnost i sposobnost da radite brzo i efikasno.

Test za najpametnije: Da li možete da ih pronađete?

¿La pregunta es, cuántas T:s puedes ver en la foto? pic.twitter.com/VMlX8vUvgZ — @nakamartinez📸🏥🩺💉 (@nakamartinez) April 6, 2019

Fokus ovog konkretnog zadatka nije broj „7“,već slova T koja se vešto kriju pred vašim očima. Morate zato pažljivo da pregledate sliku koju smo vam predstavili, jer ćete za samo 20 sekundi morati da shvatite koliko ima slova T i gde se tačno nalaze.

Potreban je određeni stepen vizuelne oštrine da biste primetili da sva tražena slova, ali sigurni smo da ćete na kraju moći da je uočite.

Napišite nam u komentarima koliko vam je bilo potrebno da rešite zagonetku i koliko ste slova T uspeli da uočite među gomilom sedmica.

