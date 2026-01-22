Mozgalica koju samo genijalci reše za 30 sekundi: Pomerite 2 šibice i pronađite najveći broj

Svi se vrte oko istog rezultata, a fora je skroz drugačija. Pomerite samo 2 šibice i pronađite najveći broj. Jeste li ga provalili iz prve?

Svi misle da je lako dok ne probaju! Pomerite samo 2 šibice i pokažite da niste kao većina koja odustane posle pet sekundi.

Ovaj zadatak je preplavio internet i izazvao mnoge rasprave među korisnicima društvenih mreža. Pitanje je koji je najveći broj koji se može dobiti pomeranjem samo dve šibice. Samo genijalci rešavaju ovu mozgalicu za 30 sekundi!

Dakle, šibice možete pomerati tako da menjate njihove pozicije, ali ne možete da ih „brišete“, odnosno potpuno uklonite sa slike. Imajte na umu, samo 2 šibice smete da pomerite.

Pripremite tajmer! Ne možete da se nazovete genijalcem ako rešavanje traje duže. Pritisnite „Start“ i dokažite da je vaša logika brža od sata!

Koji je vaš IQ rang?

Ova mozgalica deli ljude u tri grupe:

Genijalac (0–30 sekundi): Vaš IQ je iznad proseka, imate neverovatnu sposobnost lateralnog razmišljanja!

(0–30 sekundi): Vaš IQ je iznad proseka, imate neverovatnu sposobnost lateralnog razmišljanja! Prosečna inteligencija (31–60 sekundi): Odličan rezultat, treba vam malo više fokusa.

(31–60 sekundi): Odličan rezultat, treba vam malo više fokusa. Početnik (Duže od 60 sekundi): Još uvek se zagrevate, ali ne odustajte!

Da li ste uspeli?

Ova mozgalica sa šibicama je prava provera vaše logike i brzine razmišljanja. Ako ste rešili zadatak za manje od 30 sekundi i pronašli najveći mogući broj pomeranjem samo 2 šibice, zaista ste deo elitne grupe genijalaca.

Koji je najveći broj koji se može dobiti? Pišite nam u komentarima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com