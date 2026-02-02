Mrmot Fil pesimista, zima se ne predaje

Najpoznatiji mrmot na svetu, mali Fil iz gradića Panksatoni, danas Amerikancima nije doneo dobre vesti, ugledao je svoju senku i to, prema tumačenju organizatora tradicionalne manifestacije znači da će zima potrajati još šest nedelja.

Fil je svoju godišnju prognozu, koja je uvek 2. februara doneo u prisustvu desetina hilljada ljudi, koji redovno iz cele Amerike doalaze na manifestaciju u gradu sa jedva 5.000 stanovnika na zapadu savezne države Pensilvanije.

Filova poruka, koju su protumačili organizatori, dočekana je sa mešavinom ushićenja i negodovanja zato što su veliki delovi SAD već dugo okovani snegom i ledom i u njima vladaju ekstremni zimski uslovi.

Ipak, i ta hladnoća je doprinela da desetine hiljada posetilaca ostanu zbijeni u gomili, a na bini plešu.

Gosti se obično posle Filove prognoze penju na pozornicu sa koje se saopštava ishod da bi se slikali sa mrmotom, ali su ove godine organizatori rekli da je isuviše hladno da bi on ostao predugo napolju.

Prema verovanjima, ako Fil ne vidi senku, može se očekivati rani početak proleća. Ako je vidi, zima če trajati još šest nedelja.

Ritual koji je star više od sto godina, ima svoje korene u starim poljoprivrednim običajima u Evropi i tumačenju kako će teći zima.

Panksatoni je oblast gde su se naselili Nemci iz države Pensilvanije, a krajem 1880-ih počeli su da obeležavaju taj praznik piknicima, lovom i jedenjem mrmota.

Samom festivalu veliku popularnost je doneo čuveni film „Dan mrmota“ (Groundhog Day) iz 1993. godine sa Bilom Marejem u glavnoj ulozi.

I prošle godine Filova procena je bila da će zima potrjati bar još šest nedelja, što je i inače njegova ubedljivo najčešća prognoza. Iako najpoznatiji, Fil nije jedina životinja koja pravi dugoročnije prognoze vremena, pošto u SAD i Kanadi postoji puno gradova u kojima se organizuju slične priredbe.

Među skepticima je Nacionalni centar za ekološke informacije kojii je deo Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA). Ta vladina agencija prošle godine uporedila je Filov učinak sa temperaturama u SAD tokom prethodne decenije i zaključila da je bio u pravu 40 odsto.

Kao dan, 2. februar je izabran kao sredokraća između najkraćeg, najmračnijeg dana u godini i prolećne ravnodnevice, što je dan koji se spominje u keltskom kalendaru, a u gregorijanskom hrišćankom kalendaru to je praznik Sretenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com