Muškarac s najvećim polnim organom na svetu – obični prevarant (video)

Meksikanac Roberto Eskivel Kabrera (55) tvrdi da ima najduži penis na svetu. Kabrera se zbog penisa dugačkog 48 centimetara čak i registrovao kao osoba s invaliditetom jer mu, prema njegovim rečima, veliki polni organ onemogućava rad.

Međutim, jedan od vodećih meksičkih radiologa tvrdi da Kabrera laže, piše Metro. Hesus Pablo Gil Muro, lekar koji je putem kompjuterske tomografije (CT) pregledao Kabrerin penis, tvrdi da 55-godišnjak prilikom tomografije nije sa organa hteo da skloni zavoje i da nije hteo da mu pokaže kožu penisa, prenose mediji u regionu.

“CT mi je pokazao da je koža penisa vrlo velika i da se proteže sve do njegovih kolena”, rekao je Muro. “Međutim, njegov penis je dugačak između 16 i 18 centimetara.”

Kabrerinu tvrdnju da je vlasnik najdužeg penisa već je jednom osporio vlasnik drugog najdužeg penisa na svetu, 47-godišnji američki glumac Jonah Falkon. Falkon, čiji je penis prema njegovim merenjima u stanju erekcije dugačak 34 centimetra, rekao je da je Kabrera uz pomoć tegova rastegnuo kožu penisa i da mu je penis zapravo normalne dužine.

Amerikanac je za The Sun rekao da su lekari čak rekli da bi Kabrera mogao imati normalan seksualni život kada bi se podvrgnuo obrezivanju.

Kabrera međutim za tvrdnje Mura i Falkona ne mari i nastavlja da tvrdi da ima najduži penis na svetu. Meksikanac kaže da ne može da radi jer zbog penisa ne može da se sagne i da ne može da nosi radnu uniformu. Ali, premda prima određena sredstva na račun svog invaliditeta, Kabrera tvrdi da se prehranjuje u narodnim kuhinjama.

“Ne mogu brzo da trčim pa kompanije ne žele da me zaposle. Kažu da će me nazvati međutim nikad me ne nazovu”, objasnio je Kabrera za Daily Star i dodao da mu država ispočetka nije htela priznati veliki penis kao invaliditet.

“Sada mi svaka četiri meseca uplaćuju nešto novca. Ipak, moram svaki dan da idem u narodne kuhinje jer taj novac nije dovoljan.”