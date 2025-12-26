Na današnji dan 26. decembar

2004 – U naletu plimnog talasa cunamija izazvanog zemljotresom jačine devet stepeni Rihterove skale, nedaleko od indonežanskog ostrva Sumatre, stradalo je preko 300.000 ljudi u zemljama regiona: Malezija, Indija, Bangladeš, Šri Lanka, Tajland, Indonezija, Maldivi, Somalija, Tanzanija, Sejšeli, Mjanmar, Kenija i Madagaskar.

1716 – Rodjen je engleski pisac Tomas Grej (Thomas Gray), autor pesme „Elegija napisana na seoskom groblju“ koja se smatra jednom od najlepših pesama napisanih na engleskom jeziku.

1805 – Francuska i Austrija potpisale su u Požunu (Bratislava) mirovni ugovor, posle Napoleonove pobede u bici kod Austerlica, kojim je Francuska dobila Veneciju, Istru bez Trsta, Dalmaciju i Boku Kotorsku i učvrstila svoju poziciju u Evropi. Odredbe sporazuma poništene su 1814. na Bečkom kongresu.

1825 – U Sankt Peterburgu, na dan polaganja zakletve novom caru Nikolaju I izbila je pobuna dekabrista, protivnika carizma u Rusiji.

1883 – Rodjen je Moris Utrilo (Maurice Utrillo), samouki slikar pariskih veduta i motiva iz francuskih provincijskih gradova, koji je mimo svih slikarskih pravaca i strujanja izgradio sopstveni doživljaj ambijenta i likovni izraz.

1890 – Umro je nemački arheolog Hajnrih Šliman (Heinrich Schlimann), koji je 1868. otkrio Troju, koristeći se podacima iz Homerovih spevova „Ilijada“ i „Odiseja“. Otkrio je i Mikenu, Orhomen i Tirint, utrošivši na arheološka iskopavanja ceo imetak stečen u mladosti trgovinom.

1893. – Rodjen je kineski revolucionar i državnik Mao Cedung (Zedong), jedan od osnivača Komunističke partije Kine, koji je 1949. u Pekingu proglasio Narodnu Republiku Kinu i do smrti 1976. bio njen neprikosnoveni lider. Njegove misli i ideje objavljene su u čuvenoj „Crvenoj knjižici“. Godine 1966. pokrenuo je „Veliku proletersku kulturnu revoluciju“ tokom koje je smenjen veliki broj partijskih funkcionera, medju kojima i njegovi najbliži saradnici.

1898 – Pjer i Marija Kiri (Pierre, Maria Curie) otkrili su prvi radioaktivni hemijski element i nazvali ga radijum.

1908 – Amerikanac Džek Džonson (Jack Johnson) je pobedom nad Kanadjaninom Tomijem Barnsom (Tommy Burns) postao prvi crni bokser prvak sveta u teškoj kategoriji.

1922 – Vodja Oktobarske revolucije Vladimir Ilič Lenjin završio je prvi deo svog „Pisma kongresu“, kasnije poznatog kao „Lenjinov testament“, u kojem je pozvao komuniste da sačuvaju jedinstvo partije i predložio reforme. U drugom delu „testamenta“, koji je napisao 4. januara 1923. Lenjin je sugerisao da Staljin bude smenjen sa mesta generalnog sekretara Komunističke partije.

1941 – Suočen s napredovanjem japanskih snaga u Drugom svetskom ratu ka Manili, američki general Daglas Makartur (Douglas MacArthur) proglasio je filipinsku prestonicu „otvorenim gradom“. Uprkos tome u Manili su 1941, 1942. i 1945. vodjene teške borbe američkih i japanskih jedinica, tokom kojih su porušeni mnogi delovi grada.

1943 – Britanska mornarica je u Drugom svetskom ratu potopila „Šarnhorst“, poslednji veliki nemački bojni brod.

1968 – U Saveznoj narodnoj skupštini usvojeni su amandmani na Ustav SFR Jugoslavije, kojima se širi autonomija pokrajina i one dobijaju status sličan republikama. Pokrajine su dobile pokrajinski Ustavni zakon, čime je otvoren put gotovo potpuno samostalnoj zakonskoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Pokrajini Kosovo i Metohija uveden je naziv Kosovo.

1971 – U znak protesta zbog američkog angažovanja u Vijetnamu, 16 američkih ratnih veterana Vijetnamskog rata okupiralo je Statuu slobode u njujorškoj luci.

1972 – Umro je Hari Truman (Harry), predsednik SAD 1945-53. Za predsednika je izabran nakon smrti Frenklina Rozevelta (Franklin Roosevelt). Učesnik je Potsdamske konferencije, a avgusta 1945, po njegovom nalogu na Japan je bačena atomska bomba. Godine 1947. uveo je doktrinu o vojnoj i ekonomskoj pomoći zemljama ugroženim revolucionarnim pokretima, a njegova administracija je iste godine sačinila Maršalov plan o posleratnoj obnovi Evrope. Doneo je zakon protiv radničkih sindikata i osnovao Komisiju za ispitivanje protivameričke delatnosti čiji se rad pretvorio u „lov na veštice“ (makartizam). Uveo je SAD u Korejski rat.

1975 – Letom na liniji Moskva-Alma Ata, „Tupoljev-144“ je postao prvi supersonični avion u svetu u redovnom saobraćaju.

1989 – Rumunski Front nacionalnog spasa naimenovao je novu vladu s Jonom Ilijeskuom (Ion Iliescu) na čelu, dan posle pogubljenja Nikolae Čaušeskua (Nicolae Ceausescu).

1990 – Skupština Slovenije proglasila je samostalnost te republike, nakon plebiscita 23. decembra na kome se 86 odsto glasača izjasnilo za nezavisnu slovenačku državu.

1991 – U Alžiru su održani prvi višepartijski parlamentarni izbori od sticanja nezavisnosti od Francuske 1962.

1994 – Napadom komandosa na oteti francuski putnički avion na aerodromu u Marseju oslobodjeno je 239 putnika i članova posade koje su islamski teroristi držali kao taoce posle otmice 24. decembra u Alžiru. Komandosi su ubili svu četvoricu terorista.

1998 – Bivši lideri Crvenih Kmera Kije Sampan (Khieu Samphan) i Nuon Čea (Chea) predali su se kambodžanskoj vladi. Za vreme režima Crvenih Kmera sredinom sedamdesetih godina 20. veka u Kambodži je ubijeno ili je umrlo od gladi i bolesti 1,7 miliona ljudi.

1998 – Srpske snage bezbednosti na Kosovu počele su napad na području mesta Podujevo, nakon što je u selu Obrandže ubijen jedan Srbin.

2001 – Izraelski ministar odbrane Bendžamin Ben-Elizer izabran je za predsednika Laburističke partije.

2003 – U zemljotresu jačine 6,3 stepena Rihterove skale koji je pogodio iranski grad Bam, poginulo je oko 50.000 ljudi.

2004 – U naletu plimnog talasa cunamija izazvanog zemljotresom jačine devet stepeni Rihterove skale, nedaleko od indonežanskog ostrva Sumatre, stradalo je preko 300.000 ljudi u zemljama regiona: Malezija, Indija, Bangladeš, Šri Lanka, Tajland, Indonezija, Maldivi, Somalija, Tanzanija, Sejšeli, Mjanmar, Kenija i Madagaskar.

2006 – Umro je Džerald Ford, političar i državnik, prvi američki potpredsednik u istoriji te zemlje koji je nasledio funkciju šefa države pošto je dotadašnji predsednik Nikson podneo ostavku zbog afere Votergejt (1974). Ford nije nikada izabran za predsednika, a na izborima 1976. godine, na čelo države je došao demokrata Džimi Karter.

2006 – U eksploziji naftovoda u Lagosu, u Nigeriji, poginulo je oko 260 ljudi.

2011 – Umro Sem Rivers, američki džez muzičar i kompozitor, jedan od velikana avangardnog i fri-džeza,

2012 – Kina je pustila u saobraćaj najdužu liniju superbrze pruge u svetu od Pekinga do Guangdžoua na jugu zemlje, koju voz predje za oko osam sati. Linija je duga 2.298 kilometara, ima 35 stanica, a prosečna brzina voza je 300 kilometara na sat.

2014 – Od ebole umrlo je 7.693 stanovnika od 19.695 incifiranih u tri zemlje zapadne Afrike.

2019 – Širom Crne Gore blokirane su saobraćajnice u znak protesta zbog Predloga Zakona o slobodi veroispovesti o kome raspravlja Skupština ove zemlje.

2020 – Preminula je bivša atletičarka i televizijska novinarka Milka Babović. Izveštavala je sa šest Olimpijskih igara, a kao komentator pratila je atletiku (šest EP), klizanje, gimnastiku, veslanje, konjički sport, skijaško trčanje i brzo klizanje.

2021 – Preminuo je južnoafrički nadbiskup Dezmond Tutu (Desmond), borac za ljudska prava i protiv aparthejda i dobitnik Nobelove nagrade za mir.

