Na današnji dan 31. decembar

1494 – U Rim su ušle snage francuskog kralja Šarla VIII (Charles). U nameri da osvoji Italiju i pripremi krstaški rat protiv Turske, francuski kralj je stigao do Napulja, ali je bio prisiljen da se povuče pred vojnim savezom pape, Španije, Mletaka i milanskog vojvode.

1600 – Engleska kraljica Elizabeta I (Elizabeth) izdala je povelju o osnivanju Istočnoindijske kompanije za trgovinu, koja je krajem 17. veka imala znatna suverena prava kao što su pravo na vodjenje rata i sklapanje mira, kovanje novca, da bi 1757. postala najjača vlast u Indiji. Velika Britanija je 1858. preuzela sve upravne funkcije kompanije.

1617 – Rodjen je španski slikar Bartolomeo Esteban Muriljo (Murillo), koji je stvorio tip Madone po modelu crnokose španske žene (slike za crkve u Sevilji). Pored religioznih tema, slikao je i prizore sa ulice („Mali prosjak“, „Deca jedu dinju“).

1719 – Umro je engleski astronom Džon Flemstid (John Flamsteed), prvi kraljevski astronom, osnivač nacionalne opservatorije u Griniču (1675).

1845 – Rodjen je srpski državnik Nikola Pašić, jedan od najznačajnijih političara u istoriji Srbije i Jugoslavije, osnivač i vodja Narodne radikalne stranke (1881-1926). Prvi put je bio predsednik vlade Srbije 1891, a od 1903. sastavio je 22 vlade u vreme tri kralja: Aleksandra Obrenovića, Petra i Aleksandra Karadjordjevića. Bio je šef jugoslovenske delegacije na Versajskoj mirovnoj konferenciji 1919-20.

1877 – U Švajcarskoj je umro francuski slikar Gistav Kurbe (Gustave Courbet), osnivač realističke škole i jedan od prvih umetnika koji je radio u prirodi, učesnik Pariske komune 1871. Osudjivan i progonjen zbog svoje demokratske političke delatnosti emigrirao je u Švajcarsku 1873.

1879 – Američki pronalazač Tomas Alva Edison (Thomas) prvi put je javno demonstrirao u Menlo Parku, Nju Džersi, električnu sijalicu.

1880 – Rodjen je američki general Džordž Maršal (George Marshall), načelnik Generalštaba kopnene vojske SAD (1939-45). Kao državni sekretar SAD (1947-49) sačinio je plan za obnovu posleratne Evrope (Maršalov plan) koji je prihvaćen na konferenciji 16 zemalja 1947. u Parizu. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1953.

1911 – Marija Sklodovska Kiri (Maria Sklodowska Curie) dobila je drugu Nobelovu nagradu za hemiju za istraživanje radioaktivnih elemenata. Prvu je 1903. podelila je sa suprugom Pjerom (Pierre) i Bekerelom (Becqerel).

1938 – U Indijanopolisu, SAD prvi put je zvanično uveden test na alkohol za vozače („drunkometer“).

1945 – U saobraćaj je pušten treći put obnovljen železnički most preko Save kod Beograda.

1946 – Predsednik SAD Hari Truman (Harry) formalno je proglasio kraj Drugog svetskog rata.

1968 – Supersonični sovjetski putnički avion „TU-144“ obavio je prvi let, nekoliko meseci pre britansko-francuske supersonične letelice „Konkord“.

1981 – U vojnom udaru koji je predvodio poručnik vazduhoplovstva Džeri Rolings (Jerry Rawlings), u Gani je oborena civilna vlada Hile Limana (Hilla Limann).

1983 – U vojnom udaru u Nigeriji svrgnut je predsednik Šehu Šagari (Shehu Shagari), koji je na vlast došao na izborima 1979. na kojima je okončana 13-godišnja vojna vladavina. Novi predsednik postao je šef vojne hunte general Mohamed Buhari (Muhammadu).

1988 – Indijska i pakistanska vlada su sklopile sporazum kojim su se obavezale da neće napadati nuklearna postrojenja u Pakistanu, odnosno Indiji.

1995 – Američki inženjerci su završili pontonski most preko Save, a potom su američki tenkovi i trupe iz sastava snaga UN za održanje mira ušli u Bosnu.

1996 – Širom Srbije stotine hiljada gradjana, koji su gotovo dva meseca svakodnevno protestovali tražeći priznavanje rezultata lokalnih izbora na kojima je pobedila opozicija, okupili su se na centralnim gradskim trgovima da dočekaju Novu godinu.

1998 – Ministri finansija Evropske unije saopštili su definitivne kurseve prema kojima će se nacionalne valute 11 zemalja EU menjati u evro kad jedinstvena evropska valuta 1. januara 1999. bude zvanično puštena u promet.

1999 – Predsednik Rusije Boris Jeljcin podneo je ostavku i za vršioca dužnosti šefa države imenovao Vladimira Putina, dotadašnjeg premijera.

1999 – Predsednik Paname Mireja Moskoso (Mireya Moscoso) povratio je od SAD formalno kontrolu svoje zemlje nad Panamskim kanalom.

2000 – Saudijska Arabija, Kuvajt, Bahrein, Katar, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati, članice Saveta za saradnju u Zalivu potpisale su pakt o zajedničkoj odbrani po kojem se napad na jednu od zemalja članica smatra napadom na svih šest zemalja GCC.

2001 – Pakistanske vlasti uhapsile su više od 20 članova jedne od dve muslimanske militantne grupe, Laškar-e-Taiba, koju je Indija optužila za napad na parlament kada je ubijeno 14 osoba.

2004 – U Tajvanu je otvoren najviši oblakoder na svetu – poslovna zgrada „Tajpej 101“, visoka 508 metara sa 101 spratom.

2004 – U požaru tokom koncerta u jednom noćnom klubu u Buenos Ajresu u Argentini poginulo je 186 ljudi, a više stotina je povredjeno.

2007 – U sukobima u Keniji zbog reizbora predsednika Mvaija Kibakija koji je tesnom pobedom osvojio drugi petogodišnji mandat, poginulo je oko 300 osoba, a oko 100.000 ljudi je raseljeno.

2011 – Predsednik Nigerije je proglasio vanredno stanje u četiri savezne države i zatvaranje dela medjunarodnih granica zbog terorističkih napada radikalne sekte „Boko haram“.

2014 – U metežu tokom proslave Nove godine u kineskom gradu Šangaju 35 osoba je poginulo.

2020 – Kina je odobrila za opštu upotrebu u zemlji vakcinu protiv korona virusa državne kompanije Sinofarm.

2020 – Preminuo je novinar Dragan Janjić, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik i jedan od osnivača agencije Beta. Bio je jedan od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), jedan od inicijatora osnivanja nezavisnog sindikata novinara i član Sindikata „Nezavisnost“.

