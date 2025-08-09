Na ovaj datum najviše ljudi u Srbiji slavi rođendan

Verovali ili ne, postoji jedan dan u godini kada se u Srbiji rodi više beba nego bilo kog drugog datuma.

Statistika ne laže – taj dan je pravi rođendanski „bum“!

Najpopularniji rođendan u Srbiji

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i istraživanjima objavljenim u domaćim medijima, najviše ljudi u Srbiji rođeno je 23. septembra. Ovaj datum se izdvaja kao najčešći dan rođenja, a često se dešava da se tog dana rodi i dvostruko više beba nego inače.

Zašto baš 23. septembar?

Ako se vratimo 265 dana unazad – koliko prosečno traje trudnoća – dolazimo do 1. januara. Nova godina je vreme slavlja, opuštanja, romantike i češće intimnosti među parovima. Upravo tada se začinje najviše beba, koje se potom rađaju krajem septembra.

Praznici kao okidač za natalitet

Psiholozi i demografi objašnjavaju da praznična atmosfera, odsustvo stresa i više vremena kod kuće doprinose većem broju začeća. Alkohol, euforija i emotivna povezanost dodatno podstiču parove da se prepuste trenutku – što se kasnije odrazi na statistiku rođenja.

Najtiši dani u porodilištima

S druge strane, najmanje beba u Srbiji rađa se u februaru, martu i aprilu. Posebno se izdvaja 29. februar – prestupni dan koji se pojavljuje svake četiri godine, pa je i broj rođenih tog dana izuzetno mali.

Da li ste i vi „praznična beba“?

Ako ste rođeni 23. septembra, velika je verovatnoća da delite rođendan sa hiljadama drugih ljudi u Srbiji. Možda je vreme da organizujete zajedničku proslavu – jer statistika kaže da niste sami!

