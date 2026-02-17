Na ovoj slici kriju se dve životinje – prva koju uočite otkriva vašu najskriveniju osobinu

Na ovoj optičkoj iluziji kriju se dve životinje, a ono koju prvo vidite otkriva skrivene osobine i način na koji razmišljate (foto).

Pogledajte pažljivo ovu sliku. Na prvi mah deluje kao splet nasumičnih linija, ali zapravo krije dve životinje. Ono što prvo uočite može otkriti jednu vašu skrivenu osobinu. Neki odmah vide mačku, drugi losa, dok neki ne vide ništa – i sve to zavisi od načina na koji vaš mozak funkcioniše.

Pogledajte pažljivo – vaš mozak šalje skrivene signale

Depending on how your brain works (left brain, right brain) you see a cat or a moose in this pattern. Whatever animal you see isn’t part of the image, just an optical illusion created by your own brain. If you zoom in on any of the features you see, the illusion disappears.🤔 pic.twitter.com/g5a5MsxKWP — JustMePam (@PamelaApostolo1) December 3, 2021

„U zavisnosti od toga kako vaš mozak funkcioniše (levo, desno) vidite mačku ili losa u ovom obrascu“, napisala je ona.

„Koju god životinju vidite nije deo slike, već samo optička iluzija koju stvara vaš sopstveni mozak. Ako zumirate bilo koju od karakteristika koje vidite, iluzija nestaje“, napisala je Apostolo.

Ali to je ostavilo mnoge korisnike Tvitera u nedoumici – neki nisu uspeli da vide nijednu životinju.

Jedan je napisao: „Nema oblika, nema životinja = moj mozak ne radi.. bip.“

Drugi je rekao: „Vidim samo mačku. Voleo bih da neko ocrta losa.“

Treći je komentarisao: „Nisam ništa video.“

Da li ste više analitični ili kreativni?

Neki stručnjaci veruju da način na koji vidimo ovu iluziju može zavisiti od toga koja strana mozga nam je dominantna. Ljudi sa dominantnijom levom stranom mozga često su analitičniji i metodičniji – vole strukturu, logiku i detalje. S druge strane, oni sa dominantnom desnom stranom mozga obično su kreativniji, maštovitiji i umetnički nastrojeni.

Ovo znači da prva od dve životinje koju primetite na slici možda ne govori samo o vašoj pažnji, već i o načinu na koji vaš mozak obrađuje informacije – da li pretežno koristi logiku ili intuiciju.

Upravo zbog toga, neki odmah uoče mačku, dok drugi prvo vide losa, a nekima optička iluzija jednostavno ostaje skrivena.

