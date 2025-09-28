Najbogatiji prosjak na celom svetu: Ne želi da se skloni sa ulice iako ga deca preklinju! (VIDEO)

Bharat Jain je milioner iz Mumbaija, koji svakog dana traži od prolaznika da mu daju sitniš. I dok mnogi ljudi njegovih godina rade puno radno vreme, Bharat svakodnevno prosi na ulici i od toga veoma dobro zarađuje.

Njegova omiljeno lokacija za prosjačenje je železnička stanica „Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus“, gde sa ostalim prosjacima uspe da sakupi pravo bogatstvo.

Bharat poseduje stan u Mumbajiu sa dve spavaće sobe koji vredi 102.366 dolara, ali i dve prodavnice koje iznajmljuje za 30.000 rupija mesečno.

Kako prenose strani mediji, mesečni prihodi ovog prosjaka su 60.000 rupija (731 dolara) i 75.000 rupija (914 dolara), što je znatno više nego što zarađuje prosečan stanovnik Indije sa regularnim poslom. Inače, prosečna plata u Indije je 350 evra, a postoje i oni koji zarade samo 100 evra mesečno.

Sa druge strane, njegova deca neće ići njegovim stopama. Oni su već završili školovanje i mole svog oca da se skloni sa ulice, ali on to odbija, prenosi B92.

On je uveliko postao omiljena ličnost indijske štampe, koja neretko piše o njemu kako bi što bolje prodala svoj materijal.

U nastavku teksta pogledajte ko je Bharat Jain, najbogatiji prosjak na svetu.

