Najbogatiji prosjak na svetu ima milione: Ne želi da se skloni sa ulice iako ga deca preklinju! (VIDEO)

Zamsilite da ste toliko bogati, da imate miliona i da do kraja života ne morate da radite? E, ova priča donosi sasvim drugačiji pogled na svet.

Bharat Jain je milioner iz Mumbaija, koji svakog dana traži od prolaznika da mu daju sitniš. I dok mnogi ljudi njegovih godina rade puno radno vreme, Bharat svakodnevno prosi na ulici i od toga veoma dobro zarađuje.

Njegova omiljeno lokacija za prosjačenje je železnička stanica „Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus“, gde sa ostalim prosjacima uspe da sakupi pravo bogatstvo.

Bharat poseduje stan u Mumbajiu sa dve spavaće sobe koji vredi 102.366 dolara, ali i dve prodavnice koje iznajmljuje za 30.000 rupija mesečno.

Koliko najbogatiji prosjak zarađuje?

Kako prenose strani mediji, mesečni prihodi ovog prosjaka su 60.000 rupija (731 dolara) i 75.000 rupija (914 dolara), što je znatno više nego što zarađuje prosečan stanovnik Indije sa regularnim poslom. Inače, prosečna plata u Indije je 350 evra, a postoje i oni koji zarade samo 100 evra mesečno.

Sa druge strane, njegova deca neće ići njegovim stopama. Oni su već završili školovanje i mole svog oca da se skloni sa ulice, ali on to odbija, prenosi B92.

On je uveliko postao omiljena ličnost indijske štampe, koja neretko piše o njemu kako bi što bolje prodala svoj materijal.

