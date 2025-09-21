Najbolji test vaše podsvesti: Izaberite najlepšeg anđela i saznajte koju poruku vam šalje za budućnost

Izaberite anđela koji vam se najviše dopada pa pogledajte šta vam poručuje

Ovaj jednostavan test podsvesti uči nas i šalje nam poruku da ono što zračimo to i privlačimo.

Ukoliko imamo pozitivan odnos prema životu i gledamo čašu kao polupunu, a ne kao polupraznu, velika je verovatnoća da ća nam se mnoga vrata na koja pokucamo u životu lakše otvarati.

1. Anđeo želje

Ako je vaš izbor anđeo želja, onda ne oklevajte. Šapnite mu svoju želju i ona će se ubrzo ostvariti. Vaš anđeo će vas zaštititi od svih nevolja. Ako imate problema, oni će se brzo rešiti. Svi vaši planovi će biti uspešni. Nemojte se plašiti da delujete. Vaš anđeo vam pruža zaštitu na svakom putu na koji krenete.

Čak i nekada kada ste u dilemi da li nešto da učinite, on ća vam pomoći da lakše donesete odluku i pokazati kroz vaš unutrašnji glas put kojim je potrebno da krenete. Ovaj anđeo prenosi poruke srca i uči nas da u životu ne postoje nemoguće stvari, već da je potrebno samo čvrsto verovati i biti uporan.

2. Anđeo radoznalosti

Anđeo radoznalosti nagoveštava malu avanturu koja će u vama probuditi prijatne emocije i osećanja. Očekujte dobre vesti na svim poljima. Bićete iznenađeni kako će se stvari lako i lepo odigravati i sve će vam ići na ruku.

Vaš anđeo nosi poruku duše i kaže vam da je čistota namera najvažnija stvar na koju bi trebalo da obratite pažnju kada nešto radite. Nekada zastanite i preispitajte svoje namere, pa ako shvatite da one nisu najčistije, odustanite od njih. Vaš anđeo će uvek znati da vam pokaže kada je pravo vreme da zastanete.

3. Anđeo ljubavi

Ako ste izabrali ovog anđela, to znači da vas uskoro očekuju prijatna ljubavna iskustva. To može biti novo poznanstvo ili romantično iznenađenje koje će vam prirediti voljena osoba ili osoba o kojoj često razmišljate i koja vam se dopada. Ovaj anđeo vam simbolički donosi poruku da je pravi trenutak da nađete svoju „drugu polovinu“, ono što se može nazvati srodnom dušom.

Ako već jeste u takvom odnosu, onda vas uči da uvek u njemu možete da odete korak dalje gradeći neke dublje relacije. Ovaj anđeo vam prenosi poruku vašeg unutrašnjeg bića da je potrebno da uvek pratite svoj osećaj i intuiciju.

(Telegraf.rs)

