Izaberite lalu, a mi ćemo vam reći kakvi ste: Da li ste romantičar, optimista ili neustrašivi lider?

Izaberite najlepšu lalu i za 10 sekundi saznajte nešto o sebi što niste znali. Rezultati su do te mere tačni da će vas malo uplašiti!

Izaberite najlepšu lalu sa slike pre nego što stignete da razmislite. Taj prvi pogled, onaj koji traje jedva sekundu, otkriva više o vama nego ceo razgovor uz kafu.

Psiholozi godinama prate kako nas određene boje i oblici privlače bez ikakve logične veze sa modnim trendovima ili omiljenom bojom iz detinjstva. Privlači nas ono što odgovara našem temperamentu, načinu na koji volimo i kako reagujemo kada nas neko pritisne uza zid.

Pogledajte tri lale na fotografiji. Izaberite jednu, onu koja vam je prva zapala za oko, i pročitajte šta o vama govori taj izbor.

Šta zapravo otkriva izbor lale

Naša reakcija na vizuelne nadražaje nije proizvod slučajnosti, već skup malih nesvesnih odluka koje mozak donosi pre nego što stignete da pomislite „lepa je“.

Boja lale koju birate odražava vašu trenutnu životnu energiju, ne onu od pre pet godina i ne onu koju biste voleli da imate.

Psihologija boja se naslanja na ideju da različite nijanse pokreću različite emocionalne i fiziološke reakcije.

Crvena ubrzava puls, žuta podiže raspoloženje, ljubičasta smiruje i otvara prostor za maštanje. Vaš izbor je, drugim rečima, kratak izveštaj iz vaše unutrašnjosti.

Ljubičasta lala: Tiha romantična duša koja menja sobu samim ulaskom

Ako vas je privukla ljubičasta, vi ste osoba koja emocije nosi otvoreno, bez stida i bez maske. Ono što osećate, to i pokažete, pa drugi to brzo pročitaju. U društvu imate onu retku osobinu da pokrenete ljude bez ijedne velike rečenice, samim prisustvom.

Imate fino podešen radar za atmosferu. Čim uđete u prostoriju znate ko je pod stresom, ko se pretvara i ko je tu zato što mora. Bliski odnosi su vam neuporedivo važniji od dvadeset površnih poznanstava, i to se vidi po tome kako pamtite male detalje. Impulsivnost vas ponekad odvede pogrešnim putem, ali ta ista spontanost vas čini harizmatičnim na način koji se ne može odglumiti.

Žuta lala: Hodajuće sunce koje diže raspoloženje bez ijedne reči

Žuta lala u rukama ima samo jedna vrsta ljudi, oni kojima je čaša uvek bar do pola puna. Vi ste onaj čiji ulazak u kafić odmah pomeri raspoloženje za stepenicu naviše. Ne morate da pričate vic, dovoljno je što sednete za sto.

Vedrina vam ne dolazi iz pretvaranja, već iznutra, i ljudi to osete u prve dve minute. Imate prirodan dar da nekome u lošem danu pronađete jedan svetao detalj, a da to ne zvuči patetično. Vaš optimizam nije naivnost iz reklame, već karakterna snaga koju mnogi priželjkuju, a malo ko zaista poseduje.

Crvena lala: Lider koji ne pita za dozvolu

Crvenu ne biraju oni koji čekaju. Ako ste je odabrali, vi ste osoba koja inicijativu uzima prirodno, bez previše vaganja i bez straha od odgovornosti. Ciljevi su vam jasno postavljeni i imaju datum, ne stoje u glavi kao apstraktne želje.

U novim okolnostima se snalazite brže od većine, a svoje interese branite tako da ne morate da gazite druge. Upornost koju imate nije tvrdoglavost, nego unutrašnji kompas koji vas vodi tamo gde ste naumili. Ljudi koji rade s vama znaju jedno, dok ste vi u priči, projekat ne sedi u fioci.

Svaka boja lale nosi svoju priču, a vi ste maločas izabrali svoju. Kada birate najlepšu lalu, zapravo birate ogledalo svoje duše.

Svako ko pogleda fotografiju odmah traži najlepšu lalu, jer naš mozak uvek ide ka onom što nam u tom trenutku fali.

Koja vam je lala zapala za oko i da li se opis poklopio sa onim što o sebi mislite? Napišite u komentaru i pošaljite test najboljoj drugarici, neka pogađa pre nego što sazna rezultat.

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