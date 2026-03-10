Najneverovatnije činjenice koje mislite da znate, njihovo značenje je potpuno drugačije

Odakle skraćenica OK i šta predstavljaju kraljevi kartama. Čuli ste za ove najneverovatnije činjenice i mislili da znate odakle potiču.

Postoje najneverovatnije činjenice i pojmovi koje smo, kada smo bili mali, naučili takvi kakvi jesu i nismo nikada čuli objašnjenja zašto je to baš tako. Smatraju se vrlo logičnim. Ali i oni imaju svoja objašnjenja.

Gde god da se okrenete, stalno ih viđate. Na kafi sa prijateljima pričate o njima. „Baratate“ njima kao sa činjenicama. Možda i niste svesni njihovog pravog značenja.

Šta stvarno znače ove najneverovatnije činjenice

1. U procesu pravljenja, Koka-kola je zelena.

2. „American Airlines“ je 1987. godine uštedeo 40.000 dolara, vadeći po jednu maslinku iz svake salate koja je služena u prvoj klasi.

3. Kvakanje patke ne pravi eho i niko ne zna zbog čega.

4. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije:

♠️ Pik: Kralj David.

♣️ Tref: Aleksandar Veliki.

♥️ Srce: Karlo Veliki.

♦️ Karo: Julije Cezar.

5. Ako je statua neke osobe na konju koji drži obe prednje noge u vazduhu, znači da je osoba poginula u borbi, ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju sve četiri noge na zemlji, osoba je umrla prirodnom smrću.

6. Ne možemo sami polizati svoj lakat.

7. Komarci imaju zube.

8. U Pentagonu ima duplo više toaleta nego što je potrebno. Kada su ga gradili, zakon je zahtevao odvojene toalete za crnce i belce.

9. Nemoguće je kinuti otvorenih očiju.

10. Desnoruki u proseku žive 9 godina duže nego levoruki.

11. Bubašvaba može da živi devet dana bez glave, pre nego što umre od gladi.

12. Slonovi su jedine životinje koje ne mogu da skaču.

13. Jedna prosečna osoba se smeje 15 puta dnevno.

14. Migel de Servantes i Vilijam Šekspir su umrli istoga dana, 23. aprila 1616. Odatle je 23. april i uzet za Svetski dan knjige.

15. U staroj Engleskoj ljudi nisu smeli da upražnjavaju seks bez odobrenja kralja (pogotovo ako se radilo o članu kraljevske porodice).

Kada bi par hteo da ima decu, morali su da zatraže dozvolu monarha, koji bi im predao pločicu koju su kačili na vrata od sobe dok su imali odnose.

Na pločici je pisalo: „Fornication Under the Consent of King“ (F.U.C.K.). Ovo je i poreklo reči koju ste upravo pročitali.

16. Za vreme secesijskog rata, kada su se trupe vraćale u svoje kartele bez gubitaka, pisali su na jednoj velikoj tabli „0 Killed“ (nula poginulih). Odatle izraz „O.K.“ da bi rekli da je sve dobro.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com