Najpametniji vide svih 9 lica na ovoj slici za samo 11 sekundi – koliko vi možete da pronađete?

Samo 1% ljudi uspe! Pronađite svih 9 lica skrivenih u drveću za samo 11 sekundi. Testirajte svoje veštine zapažanja i inteligenciju.

Izazov za genijalce! Možete li pronaći svih 9 lica na ilustraciji u šumi pre nego što istekne 11 sekundi?

Na skrivalici koja je pred vama lako je uočiti drveće, grančice i žbunje, ali na njoj se krije pravi mali lavirint lica! Mnogi će s lakoćom, već na prvi pogled, primetiti nekoliko lica. Ali, vaš zadatak je da pronađete svih 9 lica, i to za izuzetno kratak rok – samo 11 sekundi!

Prema izveštajima „News18“, svega jedan odsto svih koji su pokušali da reše ovu skrivalicu uspelo je u tome za propisanih 11 sekundi.

Pronađite 9 lica za 11 sekundi

Spremni? Krenite sada!

Ukoliko ste primetili tri ili četiri lica, verovatno osećate samopouzdanje. Ali, ne zaboravite – vaš zadatak nije samo da pronađete skrivena lica, već i da poštujete vremensko ograničenje.

Priznajemo, prilično je teško pronaći svih devet lica na ilustraciji punoj granja, žbunja i grančica za tako kratko vreme, ali je u isto vreme i veoma izazovno, zar ne?

Pomoći ćemo vam: obratite pažnju na način na koji su grane postavljene. Takođe, pogledajte grmlje i dobro ga pretražite. Konačno, neka lica se preklapaju i nisu sva postavljena uspravno.

Šta vaš rezultat govori o vašoj inteligenciji?

Pronašli ste 5 do 7 lica za 11 sekundi: Možete se smatrati osobom koja ima visok nivo inteligencije i iznadprosečne veštine zapažanja.

Pronašli ste svih 9 lica za 11 sekundi: Čestitamo! Vi ste deo tog retkog 1% ljudi. Imate savršene veštine zapažanja, kritičkog razmišljanja i izuzetnu koncentraciju.

Da li ste dokazali da ste među najpametnijima?

Ukoliko niste pronašli svih 9 lica u roku od 11 sekundi, ne dozvolite da vas to obeshrabri. Ovo je jedan od najtežih vizuelnih izazova na internetu. Koliko god da ste našli, vežbajte svoje oko i testirajte prijatelje!

Koliko lica ste uspeli da pronađete na prvi pogled? Podelite svoj rezultat u komentarima!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com