Nismo loši: Napravili svetsku kartu veličine „muškog ponosa“, evo gde su srpski momci

Muški ponos maksimalnu veličinu postiže između 17. i 22. godine dok se do kraja života može polako smanjiti do tri centimetra. To se događa zbog slabijeg protoka krvi kroz krvne sudove i razlog zašto stariji muškarci ponekad trebaju više stimulacije da bi postigli erekciju.

Za sve one koji su se možda pitali kako s dužinom stoje muškarci u drugim krajevima sveta, web stranica All size matter objavila je kartu sveta na kojoj je prikazana prosečna veličina muškog polnog organa.

U ružičastoj su boji države s minimalnim prosekom, a ljubičasta su države s većim prosekom, a plave s maksimalnim.

Srbija se prema toj karti nalazi u ljubičastoj zoni, zauzela je 35. mesto (od 143) i veličina ‘one stvari’ naših momaka veća je 7 posto od proseka – prosečna dužina je 14.8 centimetara, a obim 12.7.

Prema ovoj karti Rusi u proseku imaju dužinu penisa 13.2 cm, a obim 11,7. Holanđanima je prosečna veličina 15,4 centimetra, a obim 13,5. Belgija je nešto slična, s prosečnom dužinom od 14,5 centimetara i obimom od 13,3 centimetra.

Prosečna veličina muškog penisa u Hrvatskoj je 14,8 centimetra, a obim im je 13, što ih je smestilo na 34. mesto.

Crna Gora je na 84. mestu s prosečnom dužinom od 13,6 cm i obimom 12,0 centimetara.

Bosna i Hercegovina je na 25. mestu, s prosečnom dužinom od 15,3 i obiom 12,1 centimetar.

Slovencima je prosečna dužina 14 centimetara, a obim im je 11, 7 cm, dok je Talijanima prosečna dužina 12,5 centimetar s obujmom od 12,2 centimetra, što ih smešta na daleko 121. mjesto.

U Mađarskoj je situacija slična kao i u Srbiji, pa prosečna dužina penisa iznosi 14,7 centimetara što ih takođe smešta u ljubičastu zonu.

Amerikanci se nalaze na 105. mestu s prosečnom dužinom od 13 centimetara i obimom od 12,2 centimetra.

Muškarci iz Indonezije nalaze se na 130-om mestu s prosečnom duljinom od 11,7 centimetara i obimom od 11,8. Tajlanđani su na 140-om mestu s dužinom od 10,4 centimetara i obimom od 10,8.

Japanci se takođe nalaze na nešto lošijem mestu s nižom prosečnom veličinom pa su se zauzeli 103. mesto s prosečnom veličinom ‘one stvari’ od 13 centimetara i obimom od 11,5.

Na prvom mestu s najvećom veličinom prosečnog penisa nalazi se Ekvador. Dužina penisa im je čak 17 centimetara, a obIm 13,4. i veći su za 23,3 odsto od svetskog proseka. Iza Ekvadora je Gana s 16,8 centimetara prosečne dužine i obima od 12,8. Sledi Dominikanska Republika (16 cm) i Sudan (16.5).

Filipinci su među zadnjima pa su se tako s prosečnom dužinom 10.9 smestili na 138. mesto. Zadnje 143. mesto su zauzeli muškarci u Kambodži kojima je polni organ prosečno dugačak 10,1 centimetar s obimom od 11,1. što je čak 26,8 odsto manje od proseka u svetu, prenosi 24sata.hr.

