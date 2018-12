NASA objavila prve audio-snimke sa Marsa, ovakvi zvuci na Zemlji ne postoje (video)

Sonda InSajt , koja se na Mars spustila 26. novembra, snimila je zvuke marsovskog vetra, tutnjavu niske frekvencije. Snimak je juče objavio NASA centar za razvoj, prenose mediji.

What does wind sound like on Mars? Now we know, courtesy of @NASAInSight. A haunting low rumble was captured on the Red Planet last week, caused by vibrations from the wind. Put on your headphones & listen to the #SoundsOfMars: https://t.co/rGItMwWQczhttps://t.co/Cfj3THf273

— NASA (@NASA) December 7, 2018