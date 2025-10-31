NASA potvrdila sumnjičavoj Kim Kardašijan da je misija Apolo 11 išla na Mesec

Američka rijaliti zvezda Kim Kardašijan (Kardashian) rekla je da ne veruje da je posada Američke svemirske agencije (NASA) bila na Mesecu 1969. godine što je navelo vršioca dužnosti direktora NASA-e da potvrdi taj događaj koji je decenijama predmet teorija zavere.

„Da, već smo išli na Mesec… šest puta!“, napisao je na platformi Iks v.d. direktora Šon Dafi (Sean Duffy).

U najnovijoj epizodi svoje serije „U korak sa Kardašijanima“ (Keeping Up With the Kardashians), Kim Kardašijan je podelila svoj skepticizam u vezi sa misijom Apolo 11 iz 1969. godine, tokom koje su američki astronauti Baz Oldrin (Buzz Aldrin, 95) i Nil Armstrong (Neil, 1930-2012) bili prvi ljudi koji su koračali Mesecom.

„Poslaću vam milion članaka sa Bazom Oldrinom i onim drugim tipom“, rekla je Kim Kardašijan svojoj koleginici Sari Polson (Sarah Paulson), u toj epizodi. Zatim je pročitala citat koji pripisuje Oldrinu, odgovarajući na pitanje o najstrašnijem trenutku misije.

„Nije bilo strašnog trenutka jer se nije dogodio. Moglo je biti strašno, ali nije bilo zato što se nije dogodio“, rekla je ona čitajući tekst.

Nisu navedeni detalji o člancima na koje se poziva, niti postoji ikakva garancija da je to zaista izjava Oldrina.

Razgovarajući sa producentima, Kim Kardašijan je ponovo rekla da je ta svemirska misija bila „laž“ navodeći „nekoliko video snimaka Baza Oldrina koji govore o tome kako se to nije dogodilo“.

Po njenim rečima, „Oldrin to sada stalno govori u intervjuima“.

Dafi je najavio misiju Artemis za ponovni odlazak Amerikanaca na Mesec.

„Pobedili smo u poslednjoj svemirskoj trci i pobedićemo i u ovoj“, dodao je Dafi i pozvao Kim Kardašijan u Svemirski centar Kenedi na Floridi, glavni lansirni centar NASA-e.

(Beta)

