Naslovne strane za sredu, 21. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 21. januar 2026. pišu o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) mađarskom MOL-u, Svetskom ekonomskom forumu u Davosu i drugim temama.

ALO – List piše o Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. „Zasad nađena 41 žrtva“, list piše i o železničkoj nesreći u Španiji.

BLIC – O smrti režisera Miroslava Mike Aleksića optuženog za seksualno zlostavljanje više mladih glumica, u tekstu „Da su ćutale, sahranili bi ga u Aleji velikana“. „Koliki je čiji deo u NIS“, nakon prodaje ruskog udela mađarskom MOL-u.

VEČERNJE NOVOSTI – „Pečatiran politički razvod EU i Amerike“, o govorima evropskih zvaničnika u Davosu. List prenosi i izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Svet ide u ludilo, moramo čuvati mir i ekonomski rast“.

DANAS – „Nemoćna država se hvali glasačima sa pet odsto“, o dodatnih pet odsto koje je Srbija vratila u vlasništvu NIS-a. O produžetku dozvole premijeru za rad u privatnoj praksi u tekstu „Kako Đuro Macut, uz pet poslova, uspeva da se bavi i državom“.

INFORMER – List piše o pozivu za ročište koje je sud u Kragujevcu izdao po privatnoj krivičnoj tužbi zbog krivičnog dela uvreda protiv glavnog i odgovornog urednika tog lista Dragana J. Vučićevića. „Boriću se protiv zla blokadera“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

KURIR – „Tramp još više zaoštrava sukob sa EU zbog Grenlanda“. „Čas od 30 minuta moguć samo za mlađe razrede“, piše list.

NOVA – Pod naslovom „Licemerje“, list piše da vlast u Srbiji „zamazuje oči glasačima hajkom na EU, a ispod žita se i dalje dodvorava Briselu“. „Još jedna prodaja NIS pod velom tajne“, piše list.

POLITIKA – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov navodi „Dogovor o NIS-u je u interesu Rusije“. „Stvara se novi, drugačiji svet, mi moramo biti mudriji“, izjavio predsednik Srbije.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o izložbi u Skupštini Srbije pod nazivom „Jasenovac – trajna opomena“ i o železničkoj nesreći u Španiji.

