Naučnici zapanjeni otkrićem kod jedne vrste ptica (foto)

Tim koji nadgleda populacije ptica u prirodnom rezervatu Paudermil u Pensilvaniji iznenađen je novim otkrićem: pticom-pevačicom trešnjara bizarnih boja. Boje perja trešnjara obično signaliziraju da li je on mužjak ili ženka, ali ova ptica ima nijanse oba pola.

Crvenogrudi trešnjar na jednoj strani tela ima svetlogrimizno perje kao što imaju muški primerci, a na drugoj kanarinasto žuto perje ženke.

Kada su videli različite boje ptice, odmah je bilo jasno da je ovaj trešnjar ono što naučnici nazivaju obostrani ginandromorf – životinja koja je polumužjak, a poluženka.

„Nije bilo sumnje o tome“, kaže En Lindzi, vođa za povezivanje ptica u Paudermilu.

Merenja su takođe otkrila da je desno krilo ptice bilo nešto duže od levog, što je tipična razlika između muških i ženskih trešnjara.

A rare bird indeed. Bird-banding manager Annie Lindsay tells @caroloffcbc about this very special rose-breasted grosbeak spotted in Pennsylvania. It's male on the right side and female on the left. pic.twitter.com/eP9hfDEnLX

— As It Happens (@cbcasithappens) October 14, 2020