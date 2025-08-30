Nećete verovati ko stoji iza ovog kultnog leka iz bivše Jugoslavije – danas ga svi nose u torbi!

Postoje lekovi koje koristimo povremeno, a postoje i oni koji su postali deo naše svakodnevice – jedan od takvih lekova, poznat i omiljen širom bivše Jugoslavije, nastao je zahvaljujući naučniku sa Balkana.

Iza formule kafetina, popularnog analgetika, stoji Angel Simov, farmaceut iz Skoplja, koji je 1957. godine osmislio kombinaciju četiri ključne supstance sa snažnim sinergijskim dejstvom. Iako nije otkrio novu supstancu, njegova formula je bila revolucionarna – spojio je propifenazon (nesteroidni antireumatik), kodein (opioidni analgetik), kofein i paracetamol, čime je stvorio efikasan lek za glavobolju, zubobolju i druge vrste bolova.

Vizionar u svetu farmacije

Angel Simov (1935–1998) bio je istaknuti profesor i jedan od osnivača Farmaceutskog fakulteta u Skoplju. Dugi niz godina vodio je farmaceutsku kuću Alkaloid, unapređujući proizvodne procese i otvarajući nove sektore u farmaceutskoj industriji. Njegov doprinos farmaciji i industriji lekova i danas je neprocenjiv.

Zlatni standard analgetika

Zahvaljujući svojoj delotvornosti, kafetin je postao jedan od najpoznatijih makedonskih brendova i izuzetno cenjen izvozni proizvod. Posebno zanimljivo je što ga naši ljudi u dijaspori redovno nabavljaju u velikim količinama, ne želeći da ga zamene drugim analgeticima dostupnim u inostranstvu.

Dodatno, u mnogim zapadnim zemljama kodein se nalazi pod strogom regulacijom, što znači da lek poput kafetina tamo nije dostupan u istoj formuli. To ga čini još vrednijim i traženijim među ljudima sa Balkana.

Bilo da je upakovan u zlato iz simbolike ili kvaliteta, jedno je sigurno – kafetin je lek kojem verujemo i koji ostaje deo naših domaćih apoteka i uspomena.

(citymagazine.rs)

