Nećete verovati koji je najpopularniji mesec rođenja – statistika koje je sve iznenadila

Koji je najpopularniji mesec rođenja?

Iako bi mnogi pomislili da su to letnji meseci, statistika pokazuje da se najveći broj beba rađa u ranu jesen, posebno u septembru. Upravo se septembar često navodi kao najpopularniji mesec rođenja, a razlika u odnosu na ostale mesece nije zanemarljiva.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovaj trend ponavlja iz godine u godinu, što ukazuje na jasan sezonski obrazac kada je reč o planiranju porodice i prirodnim ciklusima.

Zašto baš taj mesec?

Postoji nekoliko objašnjenja:

Praznični period i više slobodnog vremena tokom zime

Manje stresa i više boravka kod kuće

Biološki i sezonski faktori koji utiču na plodnost

Ako se uzme u obzir da trudnoća traje oko devet meseci, lako je povezati zimski period sa činjenicom da je septembar danas najpopularniji mesec.

Da li je vaš rođendan među najčešćima?

Zanimljivo je da se određeni datumi u septembru izdvajaju kao posebno česti. To znači da mnogi ljudi širom sveta dele isti rođendan. Upravo zato tema koji je najpopularniji mesec rođenja redovno izaziva veliku pažnju i radoznalost.

Šta nam govori statistika?

Podaci o natalitetu ne otkrivaju samo brojke, već i društvene navike, stil života i sezonske obrasce. I dok se trendovi mogu blago menjati iz godine u godinu, septembar i dalje ostaje u vrhu liste kao najpopularniji mesec.

Možda ste baš vi rođeni u mesecu koji drži rekord – proverite datum i uporedite sa statistikama. Možda delite rođendan sa milionima ljudi širom sveta!

(n1info.rs)

