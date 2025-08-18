Neke zemlje su „bogate“ ili „skupe“, ali ne i mi: Zanimljiva mapa pokazuje koje pitanje o Srbiji ljudi najčešće guglaju

Mapa sa Reddita prikazuje jedinstven uvid u to koja pitanja počinju sa “zašto je…” po zemljama, a podaci su prikupljeni sa mađarskog Gugla. To znači da su hiljade Mađara pohrlile da pretražuju upravo taj pojam, a Gugle im ga automatski predloži.

Dok su u vezi nekih evropskih zemalja dominantni termini poput „bogata“, „siromašna“ ili „skupa“, Srbija se izdvaja svojim pitanjem koje otkriva specifičan interes internet korisnika našeg severnog suseda.

Naime, kada pretražuju našu zemlju, Mađari najčešće Gugl pitaju „Zašto je Srbija toliko pro-Ruska?“, bar prema ovoj zanimljivoj mapi koja se proširila društvenim mrežama.

Za komšije se najčešće postavlja pitanje „Zašto je Hrvatska/Crna Gora toliko skupa?“, „Zašto je BiH/Bugarska toliko siromašna?“, dok su Rumuni „nazadni“.

Ova mapa nam pomaže da sagledamo kolektivne percepcije i predrasude – šta Mađari zaista smatraju ključnim karakteristikama drugih evropskih naroda. Autocomplete nije savršeni odraz stvarnosti, ali otkriva temu o kojoj se najviše govori i šta nas najviše zanima kada pomislimo na svaku od ovih zemalja.

