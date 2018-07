Nekoliko koraka ispred kraljice: Tramp zbunio Elizabetu Drugu (video)

Američki predsednik Donald Tramp sastao se u zamku Vidzor u Londonu sa kraljicom Elizabetom Drugom.

Pre toga se sastao sa britanskom premijerkom Terezom Mej, na ulicama je protestovalo oko 100.000 ljudi, a mnogi su čekali da tokom susreta sa kraljicom prekrši neki protokol.

Awkward moment as Trump, confused about where to stand, walks in front of Queen Elizabeth II, breaking the Royal protocol pic.twitter.com/8BNHetk7a7

— DAILY SABAH (@DailySabah) July 13, 2018