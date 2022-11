Nemac dobio račun za grejanje od 1,6 miliona evra!

HAMBURG – Nemac iz Norderšteta, u pokrajini Šlezvig Holštajn ostao je bez teksta kada mu je na kućnu adresu stigao račun za grijanje od nevjerovatnih 1,6 miliona evra!

Kako on navodi u video klipu, u kojem je izbacio sav svoj bes, od gradskog preduzeća Stadtwerke Norderstedt, on bi za daljinsko grijanje trebao platiti 1.647.620,33 evra za procenjenu godišnju potrošnju od 9.840.000 kilovatsati.

Kako prenose njemački mediji, ovaj vatrogasac iz Norderšteta kraj Hamburga kaže da bi, sa ovakvom procenom gradskog preduzeća, mogao grejati celi kvart. Ipak, on je ukazao i na to da se greške dešavaju i da je svima to jasno, ali u slučaju da je ovo pismo dobio neko stariji, ne bi dobro završilo:

“Da ovo dobije 90-godišnja baka, ona bi već bila mrtva zbog ovog računa”, ogorčeno kaže muškarac. On se u svom sedmominutnom videu, koji je pregledalo više od 72.000 korisnika YouTuba, pita da li je moguće da baš niko ne obraća pažnju šta šalju korisnicima.

Iz gradskog preduzeća su samo kratko odgovorili da je došlo do greške u sistemu koja je povećala ukupni iznos za faktor 1000.

