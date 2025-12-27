Prizor iz nemačkog kupatila zbunio korisnike interneta: ‘To je kod njih normalno???’ (foto)

Kada uđete u nemačko kupatilo, neće vas sigurno zbuniti da tama ugledate mašinu za pranje veša. Ali nekim ljudima to je prilično čudno mesto za mašinu.

Koliko puta ste se našli u situaciji da uđete u kupatilo u inostranstvu, umorni od puta, i ostanete zatečeni prizorom koji se kosi sa onim na šta ste navikli? Mnogi turisti, posebno oni koji dolaze iz Amerike ili drugih delova Evrope, ostaju u čudu kada prvi put uđu u nemačko kupatilo. Ali ne i Srbi 😉

Naime, iako možda pripadaju istom civilizacijskom krugu, običaji pojedinih kultura često iznenađuju pripadnike drugih kultura unutar tog velikog kruga. A tu spada i mesto mašine za pranje veša u domu.

never in my LIFE have i seen a washing machine in a bathroom in germany???? pic.twitter.com/FQAY2ueS47 — ashley (@swearilovedyou) August 9, 2019

Nemačka, ali i balkanska navika da mašina za pranje veša stoji u kupatilu iznenadila je svojevremeno neke tviteraše. Do zabune je došlo nakon što je jedna korisnica te društvene mreže otkrila da je u Nemačkoj normalno da veš mašina stoji u kupatilu. Ona je, naime, iz Velike Britanije. A tamo je, kao i nekim drugim delovima Evrope i sveta, običaj da mašina bude uz kuhinji.

U svom tvitu napisala je:

– U Nemačkoj je najnormalnija stvar da u kupatilu držite mašinu za pranje veša, a ne u kuhinji gde sigurno ne pripada – napisala je tviterašica. Na to su mnogi komentirali da je takav običaj i u njihovim zemljama. Međutim, neki su dali argumente zašto bi mašina ipak trebalo da bude u kuhinji.

