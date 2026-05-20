Imate li i vi ovo drvo u svom dvorištu? Veruje se da donosi nesreću i bedu u dom

Jedno drvo koje mnogi imaju u dvorištu, prema starim verovanjima, donosi nesreću i bedu u dom. Proverite da li raste i pored vaše kuće.

Vaša baka vas je verovatno upozoravala da pored kuće nikako ne sadite orah. Naši preci tvrde da baš to drvo u dvorištu vuče nesreću i bedu u dom, a verovanje se prenosi vekovima. Postoji jedan detalj iz starih predanja koji većina ljudi danas ne zna, a on menja celu priču.

Drvo koje, prema narodnom verovanju, donosi nesreću i bedu

Stari narodi su pažljivo birali šta će se zaseliti pored njihovog praga. Verovalo se da neke biljke privlače sreću, mir i napredak, dok druge teraju blagostanje iz kuće. Među drvećem koje, prema predanju, ne bi trebalo saditi blizu doma, prvo mesto drži orah.

Govorilo se da pod njegovom krošnjom ne valja ni sedeti dugo, a kamoli sanjati.

U pojedinim krajevima postojala je još mračnija priča: u selima u kojima su ljudi sadili orahe ili murve tik uz kuće, navodno su izumirale cele porodice. Predaje o tome su se prepričavale s kolena na koleno.

Zašto se baš orahu pripisuje loša energija

Orah u narodnoj mitologiji važi za drvo s teškom senkom. Veruje se da privlači mračne sile, da pod njim noću ne treba zastajati i da njegovo prisustvo u blizini prozora donosi lošu sreću i siromaštvo.

Naši stari su mu zato određivali mesto daleko od kuće, najčešće na kraju imanja.

Koja drveća se smatraju nosiocima zle kobi

Pored oraha, predanja pominju i murvu kao stablo s teškom energijom. Smatralo se da njihovo prisustvo pored ognjišta navlači propadanje, bolest i siromaštvo na ukućane. Zato su ih naši preci sadili na međama, a ne ispod prozora.

Drveće koje, prema verovanju, donosi sreću u dom

Ne donosi svako drvo težinu i pošast. Postoje stabla koja, prema istim narodnim predanjima, čuvaju kuću, privlače napredak i štite ukućane od zla.

Ako planirate da uredite dvorište, ovih sedam drveća se vekovima smatra blagoslovom:

Hrast – simbol snage i dugovečnosti porodice

Lipa – drvo zaštitnik, čuvar ognjišta

Vrba – odbija negativnu energiju

Čempres – donosi mir i postojanost

Glog – štiti od uroka

Dren – simbol zdravlja i čvrstine

Jabuka – privlači ljubav i izobilje

Šta kažu naši stari o izboru drveta

Mudri ljudi sa sela uvek su govorili istu stvar: dvorište treba slušati srcem. Najviše blagoslova donosi ono drvo koje vi sami želite da gledate kroz prozor svakog jutra.

Ako vas neka biljka smiruje i budi prijatna osećanja, narodne priče o tome šta donosi nesreću i bedu padaju u drugi plan.

Verovanja su deo naše tradicije, ali poslednju reč ima domaćin. Posadite ono što volite, na pravom mestu i pravoj udaljenosti – i dvorište će vam vratiti ono što u njega ulažete.

