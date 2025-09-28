Netflix krije hiljade filmova — evo kako da ih pronađete pomoću tajnih kodova

Iako Netflix prikazuje sadržaj na osnovu vaših navika gledanja, postoji način da otkrijete mnogo više filmova i serija koji se ne pojavljuju automatski. Tajna je u specijalnim kodovima koji otključavaju skrivene kategorije i žanrove.
Šta su Netflix kodovi i kako funkcionišu
Netflix koristi numeričke kodove za organizaciju sadržaja u specifične kategorije. Te kategorije nisu uvek vidljive na početnoj stranici, ali se mogu direktno otvoriti putem linka u pretraživaču. Na primer, kod 1365 vodi do kolekcije akcionih komedija, dok kod 547 otvara dokumentarce o životinjama.
Kako da pristupite skrivenim kategorijama
Da biste koristili kodove, potrebno je da u adresnu traku unesete sledeći format: https://www.netflix.com/browse/genre/[kod] Zamenite [kod] željenim brojem i otvoriće se nova stranica sa filmovima i serijama iz te kategorije. Ova metoda funkcioniše najbolje na desktop verziji Netflixa.
Primeri popularnih kodova:
783 – filmovi o vampirima
7424 – anime
8933 – romantične komedije
1492 – klasici iz 80-ih
6548 – horor filmovi
67673 – dokumentarci o putovanjima
Zašto su ovi kodovi korisni
Netflix algoritam često prikazuje sadržaj koji je sličan onome što ste već gledali, pa mnogi filmovi ostaju skriveni. Korišćenjem kodova možete istražiti nove žanrove, pronaći starije naslove ili otkriti specifične teme koje vas zanimaju.
Ako želite da proširite svoj izbor i pronađete sadržaj koji inače ne biste videli — tajni kodovi su jednostavan trik koji otvara vrata ka hiljadama filmova i serija.
