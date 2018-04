Neverovatne fotografije Sirije pre i tokom rata

Sirija se nekada smatrala političkom i vojnom silom Bliskog Istoka sa bogatom ekonomijom, antičkom arheologijom i inovativnom IT industrijom.

Photo of the Day: Before and after shot of just one of many historic buildings lost in Aleppo to Syria's brutal war pic.twitter.com/QhwGY83nfS — Urbanphoto (@urbanphoto_blog) February 27, 2013

Sve je to velika prošlost otkako u ovoj državi već sedam godina divlja građanski rat u koji su umešane i najveće svetske sile i koja je postala bojno polje Rusije i zapadnih sila.

Syria; before and after the war pic.twitter.com/jg13NbT0nm — Arman 🇮🇷 (@Armanmalek) March 28, 2013

Danas, gradovi Sirije su razrušeni, a više od 500 hiljada Sirijaca je poginulo u sukobima dok je preko šest miliona izbeglo.

Seven years on: What war has done to #Syria. Before-and-after photos published by Apleppo’s Olympia Restaurant remind us how vibrant the historical place used to be https://t.co/97DTm5VPjL pic.twitter.com/BoI1S744Yi — CGTN (@CGTNOfficial) April 15, 2018

Građanski rat počeo je 2012. godine kada je polovina nekadašnje populacije ušla u sukobe podržavajući predsednika Bašara al Asada dok se opozicija pridružila vojnim snagama drugih grupa i džihadista, što je sve dozvolilo neverovatno jačanje terorističke organizacije Islamska republika.

30 Before & After Pics Of Aleppo Reveal What War Did To Syria’s Largest Cityhttps://t.co/FeVRayJCrf pic.twitter.com/EK70D1xGds — 9GAG (@9GAG) December 17, 2016

Iako je zemlja danas gotovo u ruševinama, nekada nije bilo tako. Sirija je jedna od zemalja sa najdužom i najsofisticiranijom istorijom na svetu. Bila je deo nekih od najvećih carstava na svetu uključujući egipatsko, persijsko i romansko.

28 before and after pictures tell you what war did to the largest city in Syriahttps://t.co/RHsdS83GR0 pic.twitter.com/EJ3QnbWa9E — 9GAG (@9GAG) July 7, 2016

Sirijske gradove odlikovala je neverovatna energija, a posebno puno pijaca koje su bile glavno mesto sastančenja svih stanovnika i kao takve poseban vid kulture i najbolji način koji oslikava mentalitet ovog vrlo druželjubivog naroda.

Syria before & after the civil war: This is why millions of ppl are fleeing. #WelcomeRefugees #SyrianRefugees pic.twitter.com/6EA9QBaKX8 — Omid Memarian (@Omid_M) November 18, 2015

Nekada jedan od prvih gradova na svetu Alepo, pretrpeo je najveću štetu i poprište je najkrvavijih sukoba. Verovali ili ne, ovaj grad je nekada bio jedan od najvećih industrijskih i komercijalnih centara u Siriji dok ga nije uništio sedmogodišnji rat.

Khaled Ibn Al-Walid mosque in my hometown of #Homs #Syria before and after this dirty war. How I wish this ends pic.twitter.com/f1bNS6NFxH — Khaled Al-Owaishi (@Kalowaishi) November 19, 2013

(B92)