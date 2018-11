Neverovatno: Ljudski mozak može da predvidi budućnost?

Da li ste ikada imali osećaj da ste u potpunosti predvideli nešto malo pre nego što se to zaista desilo? Nije reč o super moći, već o mehanizmu mozga koji omogućava ljudima da budu mnogo uspešniji.

Istraživači sa Univerzitea Kalifornija istraživali su kako ljudi mogu da predvide neke stvari u životu, te su otkrili da mozak ima dva mehanizma za merenje vremena koji omogućava kratkoročna predviđanja, piše IFL Science.

Jedan od mehanizama, poznat kao vremenski interval, oslanja se na prošla iskustva i povezan je sa malim mozgom. Drugi leži na ritmu i povezan je sa bazalnim ganglijama.

I mali mozak i bazalne ganglije su važne regije mozga koje su povezane sa pokretom i kognicijom (spoznajom, saznanjem). Istraživanje je objavljeno u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

„Bilo da je reč o sport, muzici ili govoru, naša studija ukazuje na to da vreme nije jedinstven proces, već da postoje dva različita načina na koji vršimo vremenska predviđanja i oni zavise od različitih delova mozga“, istakao je Asaf Breska, naučnik sa Univerziteta Berkli.

Kako bi sproveli istraživanje, tim naučnika je imao zadatak da proučava ljude sa Parkinsonovom bolesti i one koji su patili od cerebralne degeneracije, a ispitivane su njihove reakcije na znake i stimulanse koji su se pojavljivali na ekranu.

Oni su imali zadatak da predvide kada će se pojaviti treperavi zeleni kvadrat na ekranu dok posmatraju niz zelenih, crvenih i belih kvadrata. Jedan niz imao je stabilan ritam, a drugi nešto složeniji obrazac. Parkinsonovi pacijenti bili su mnogo bolji u predviđanju složenog obrazca, dok su pacijenti sa cerebelarnom degeneracijom bili dobri u ritmičkom.

„Dokazali smo da su bolesnici sa cerebralnom degeneracijom imaju poremećaj u korišćenju neritmičnih vremenskih znakova, dok pacijenti sa degeneracijom bazalne ganglije povezane sa Parkinsonovom bolestom imaju poremećaj u korišćenju ritmičkih znakova „, rekao je autor studije Rićard Ivri.

Studija daje ubedljiv dokaz da ljudi imaju najmanje dva unutašnja mehanizma za određivanje vremena.

„Naši rezultati ukazuju na najmanje dva različita načina na koji se mozak razvio kako bi predvidio budućnost“, objasnio je Asaf Breska. „Sistem zasnovan na ritmu je osetljiv na periodične događaje u svetu, kao što je nerazdvojan u govoru i muzici. A vremenski sistem pruža opcštu sposobnost predviđanja, osetljivu na vreme čak i u odsustvu ritmičkog signala“.

Ljudski mozak je moćna stvar, a ovo istraživanje pokazuje njegovu sposobnost da dešifruje svet oko sebe na osnovu znakova, prenosi B92.net.