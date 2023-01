Neverovatno: Optička iluzija od koje ćete potpuno drugačije videti poznato umetničko delo

Razne optičke iluzije mogu nas potpuno zbuniti. Često vidimo nešto što uopšte nije na slici ili nas pak navodi da pomislio da je nešto usmereno drugačije nego što zapravo jeste. Neke nas iluzije pak mogu navesti da nam se čini kao da se slika pomera.

Vincent van Gogh (1853–1890) De Sterrennacht (The Starry Night) 1889 oil on canvas Museum of Modern Art pic.twitter.com/7bZ3rEhMCs

Društvenim mrežama sada se proširila optička iluzija u koju je potrebno gledati deset sekundi, a potom spustite pogled na poznato umetničko delo Vinsenta Van Goga, Starry Night, odnosno Zvezdana noć.

Kada nakon deset sekundi gledanja u optičku iluzije spustite pogled na Zvezdanu noć, činiće vam se kao da se popularna slika pomera.

Proverite i sami.

Stare at the white dot for 10 seconds, then look at Van Gogh's Starry Night pic.twitter.com/WaHY4vrUNJ

