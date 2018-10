Neverovatno otkriće: Pronađen put u podzemni svet? (foto)

U blizini glavnog grada Meksika arheolozi su pronašli skrivene tunele i pećinu ispod jednog od najvažnijih arheoloških nalazišta. Skriveni prolaz i pećina pronađeni su na oko sedam metara ispod piramide Meseca, druge najveće piramide u Meksiku.

https://twitter.com/seikarma/status/1054614740125679616

Važno otkriće rezultat je istraživanja koje su arheolozi i naučnici sprovodili oko Piramide Meseca, a istraživanja su počela još 2017. godine.

Upravo su geofizička ispitivanja električnim metodama omogućila detekciju različitih električnih potencijala i samim time različitih podzemnih materijala, dodaje The Sun.

Those steps weren't for US

The gateway to the 🌞#Teotihuacan pic.twitter.com/UJ5oBaK8gb

— MindovaMatter✌ (@flawlesscreatur) October 21, 2018