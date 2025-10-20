Neverovatno zvuči, sad postoji i dokaz: Ceo život pogrešno vežemo bademantil! (VIDEO)

O nekim stvarim ne razmišljamo puno, već ih odrađujemo rutinski. Ipak, ispostavilo se da većina nas zapravo čitav život potpuno pogrešno vezuje bademantil, jer se kanap koji obmotavamo oko struka brzo razveže, a ogrtač raspojasa.

Duhovita Ema je videla kako bi trebalo pravilno vezati bademantil i rešila da caku otkrije sa svojim Tiktok pratiocima.

Međutim, sigurno je da se ni ona nije nadala tolikoj popularnosti video-klipa koji je do sada pogledalo 1,4 miliona ljudi.

“Imam utisak da sam poslednjih 28 i po godina živela u nekoj simulaciji jer sam videla lika koji je objašnjavao da kada vežete bademantil ovako (kanap vezan napred) to radite pogrešno. Baš sam se pitala kako je moguće drugačije vezati… Istina, ovako vezan ubrzo se razveže i banemantil se razdrlja. Onda je objasnio da se kanap provuče odnapred i veže takođe sa prednje strane“, objasnila je Ema i pokazala kako se tako vezan bademantil čvrsto drži u početnom položaju i kada trese celo telo.

Pošto ni sama nije očekivala toliku popularnost ovog video-klipa, Ema je snimila još sličnih, a mi vam izdvajamo takoreći nastavak na kome objašnjava dodatni način da fiksirate bademantil, a ima veze sa trakicom koja visi na unutrašnjoj strani bademantila.

