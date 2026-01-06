Ni lane, a ni bambi: Znate li kako se zove mladunče košute?

Svi znamo da se ženka jelena se naziva košuta, ali mnogi ne znaju kako se zove njeno mladunče. Ovo je tačan odgovor

Čak 90% ljudi ne zna tačan odgovor na pitanje: Kako se zove mladunče košute?

Jelen važi za jednu od najplemenitijih životinja na našim prostorima. Koliko je jelen poštovan kod nas, govori i to što se baš ovaj gorski kralj nalazi na grbu Srema.

Svi znamo da se ženka jelena se naziva košuta, ali mnogi ne znaju kako se zove njeno mladunče. Devedeset posto ljudi će odmah odgovoriti lane, ali to je greška. Mladunče košute naziva se tele, baš kao i mladunče krave. Lane je mladunče srne.

Da li rečnici razlikuju mladunče srne i košute?

Rečnik Matice srpske, najpre, ne razlikuje (kaže da je lane mladunče srne ili košute). Začudo, Rečnik srpskog jezika, koji je rađen na bazi RMS, kaže da je lane mladunče srne, a pod tele daje značenja: 1. mladunče govečeta, 2. mladunče košute. Znači da i leksikografija poznaje razliku.

Razlika između srne i košute?

U pitanju su različite životinjske vrste. Košuta je ženka jelena, a srna ženka srndaća. Košute su mnogo veće, krupnije, jake, sa tamnijim repom i kravolike. Srne su nežne, tanane, dugonoge i sa svetlijim repom, pišu Novosti.

Ko je bolja majka svom mladunčetu?

Košuta se vraća u krdo tek kada tele može da je sledi. Tele brzo raste i dobro se razvija. Slično se odvija i lanjenje i život srne i laneta, ali sa tom bitnom razlikom što srna nije baš toliko snažna majka kao košuta, pa joj je zato i teže da odbrani svoje mladunče, naročito ako ih ima dvoje ili troje.

