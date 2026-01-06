Nije svejedno ko vam je položajnik: Evo šta znači ako na Božić prvi u kuću uđe muškarac, a šta ako je to dete!

Da li znaš ko ti kroji sudbinu ove godine? Pravi položajnik na Božić donosi blagostanje. Saznaj šta znači ako uđe dete ili muškarac.

Položajnik na Božić ima moć da, prema starim verovanjima, preokrene tok sreće u tvom domu. Ako se pitaš da li je bolje da to bude snažan muškarac ili nevino dete, odgovor leži u onome što tvojoj kući trenutno najviše treba – snaga ili radost.

Prva osoba koja vam pređe prag određuje energiju doma za narednih 365 dana. Nije svejedno ko će to biti, jer svaki gost nosi drugačiju poruku i simboliku za tvoju porodicu.

Zašto je položajnik na Božić važniji nego što mislite?

Verovanje kaže da je položajnik božanski izaslanik. On simbolizuje Mudrace koji su došli da se poklone novorođenom Hristu. Zato ga dočekuješ sa najvećim počastima, daruješ ga i gostiš. Ali, šta njegov identitet zapravo znači za tebe?

Ako ti prvi u kuću uđe odrastao, zdrav muškarac, tradicija kaže da to donosi snagu, stabilnost i materijalni napredak. On simbolizuje čvrst oslonac i napredak u poslovima. S druge strane, ako je položajnik na Božić dete (najčešće muško, ali u modernim vremenima i žensko), veruje se da ono donosi čistu sreću, nevinost i plodnost. Dete unosi igru i bezbrižnost, što je idealno ako želiš godinu bez teških briga i stresa.

Šta ako vam uđe neko koga niste očekivali?

Nekada se strogo pazilo da žena ne bude prvi gost, jer se verovalo da to donosi nesreću. Danas se ti običaji menjaju. Najvažnije je da osoba koja ti prva uđe u dom, bilo da je muškarac ili žena, dolazi sa iskrenim, dobrim namerama. Položajnik na Božić treba da bude neko ko te voli.

Ključno je da položajnik priđe vatri (ili šporetu/kaminu), džara badnjak i izgovara blagoslove: „Koliko varnica, toliko srećica; koliko varnica, toliko parica…“. Bez ovog rituala, sama poseta nema tu magijsku moć preobražaja.

3 znaka da ti je gost doneo pravu sreću

Varnice su prštale: Ako je vatra „odgovorila“ na džaranje mnoštvom varnica, očekuj finansijski dobitak.

Osećaj mira: Ako je po ulasku gosta u kući zavladala tišina puna poštovanja, a ne haos, to je znak harmonije.

Gost je seo mirno: Veruje se da položajnik treba da sedne „da bi kvočke sedele na jajima“, odnosno da bi se sreća zadržala u kući, a ne da „izleti“ napolje.

Na kraju dana, najlepši poklon nije u onome što položajnik na Božić donese u rukama, već u toplini koju ostavi u tvom srcu. Nemoj juriti za savršenim gostom; otvori vrata onome ko ti prvi pokuca sa osmehom. Pripremi darove, raširi ruke i dozvoli da praznična čarolija odradi svoje. Sreća često uđe baš tamo gde se vrata otvaraju bez kalkulisanja!

