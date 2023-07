Nišlija prikupio 1.500 različitih vrsta kaktusa

Nišlija Boban Stanković skoro tri decenije bavi se uzgajanjem kaktusa i u svojoj kolekciji sada ima oko 10.000 ovih biljaka, odnosno oko 1.500 različitih vrsta. Stankovićeva kolekcija kaktusa najveća je u Nišu i jedna od nekoliko najvećih u Srbiji.

„Uvek sam imao prema njima afiniteta, ali nisam mislio da će to da mi bude neki hobi ili preokupacija. Pre nekih skoro 30 godina držali smo cvećaru ovde u gradu i prolazile su mi kroz ruke razne biljke pa tako i kaktusi. Naišao sam na prvi koji me je kupio svojim izgledom. To je bila mamilarija. Od nje je sve krenulo“, rekao je Stanković.

Stanković u svojoj kolekciji ima sve vrste kaktusa koji mogu da se nabave u Srbiji, ali i mnoge kaktuse koji su retki i u svetu, poput „starčeve brade“ koji raste jedino u stenovitim predelima Meksika. Kolekciju stalno uvećava nabavkom novih vrsta kaktusa, ali i kalemljenjem i razmnožavanjem postojećih iz semena ili izdanaka.

„Kao i u svakom hobiju i u ovom je izazov da imamo nešto što nemaju drugi ljudi i onda smo prinuđeni, pošto ovde u Srbiji i nema više novih vrsta koje možemo da nabavimo, da idemo i u inostranstvo. To i relativno često radim. Idem na izložbe i posećujem druge zemlje“, kaže Stanković.

On ističe da namerava da u nekom narednom periodu malo smanji svoju kolekciju jer veliki broj biljaka predstavlja preveliku obavezu, ali kaće da će i dalje uzgajati kaktuse jer u svakom od njih vidi malo umetničko delo. Naglašava da je ono što ga posebno vezuje za kaktuse to što se radi o dinamičnom hobiju jer se kaktusi iz godine u godinu menjaju, a od njegovog truda zavisi da li će imati lep oblik i da li će cvetati.

„Po neki dan sam od jutra do mraka sa njima, neki put nisam uopšte, ali za ovaj broj koji imam trebalo bi maltene svakoga dana pet, šest sati čovek da izdvoji da bi to izgledalo kako treba“, objašnjava Stanković.

Deo Stankovićeve kolekcije građani Niša mogli su da poslednji put vide na izložbama koje su organizovane pre desetak godina.

Od tada ih nije više izlagao, zbog manjka izložbenog prostora u Nišu, ali i zbog toga što se kaktusi prilikom transporta oštećuju. Oni koji žele da ih vide mogu da to učine u njegovom domu, gde se kolekcija stalno nalazi.

(Beta)

