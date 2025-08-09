Nisu imali mesta u kupatilu za labavo, majstor je smislio rešenje o kojem danima bruji ceo Balkan (foto)

Ponekad se tek nakon završetka gradnje otkriju sve mane i promašaji koji su lako mogli da budu izbegnuti pažljivim planiranjem. To nije neuobičajena situacija na ovim prostorima, jer se obično štedi na svemu – od arhitekata, majstora do materijala. Ali Balkanci ne bi bili Balkanci da ni naizgled nemoguću situaciju ne okrenu, skrate, polome, sruše i dođu do nekog iole funkcionalnog rešenja.

Još jedan dokaz da majstori s Balkana mogu da reše i najkomplikovaniji građevinski problem, i smisle najoriginalnije rešenje. Važno je da služi svrsi. 😂

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com