Nokia je nekada bio najpopularniji telefon na svetu, a da li ste se ikada zapitali koju tajnu krije njegovo ime?

Legenda o Nokiji često se svodi na kultni model koji je držao titulu najpopularnijeg mobilnog telefona na svetu, ali malo ljudi zna odakle potiče ime i šta je inspirisalo osnivače kompanije.

Poreklo imena Nokia

Ime potiče od reke Nokianvirta u Finskoj i regije oko gradova Nokia i Tampere gde je kompanija nastala; prvobitno ime povezano je s lokalnim geografskim obeležjima i industrijskom tradicijom, a kasnije je postalo globalni brend prepoznatljiv širom sveta.0

Rani koreni kompanije

Pre nego što je postala sinonim za mobilne telefone, Nokia je bila konglomerat koji se bavio celulozom, gumom i kablovima; tek je kroz 20. vek, korak po korak, prešla u telekomunikacije i elektroniku, pritom zadržavajući ime koje odražava njeno finsko nasleđe.

Zašto je Nokia postala globalni simbol

Jednostavnost dizajna, pouzdanost i pristupačnost masama učinili su modele Nokije ikonom mobilne industrije; dobro osmišljeni uređaji i jaka distribucijska mreža omogućili su da ime postane gotovo univerzalna oznaka za robusne i dugotrajne telefone.

Nasleđe i kulturni uticaj

Iako Nokia danas više nije na vrhu tržišta mobilnih telefona, ime živi kroz nostalgiju i kolekcionarstvo; za mnoge generacije ono simbolizuje početke mobilne komunikacije i razdoblje kad su telefoni bili cigla svakodnevne povezanosti.

