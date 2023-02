Nova tehnika za ISPUNJAVANJE SVIH ŽELJA je hit na internetu, probajte i vi! (VIDEO)

Nova tehnika za postizanje svojih ciljeva postala je viralna na TikToku. Takozvani sindrom srećne devojke može zvučati kao stanje u kom bi većina ljudi želela da bude, ali psihologija koja stoji iza toga je u najboljem slučaju klimava, a u najgorem zavaravajuća. Da biste bili „srećnica“, morate privlačiti obilje.

U jednom TikTok video-snimku korisnica ponavlja afirmaciju: „Sve što želim i što mi treba upravo je na putu do mene. Otvorena sam za primanje.“

Trend nije ograničen samo na TikTok, i korisnici Instagrama su mu skloni. „Ja sam moćan i kontrolišem svoju stvarnost; Privlačim sve što je dobro u ovaj univerzum; Nalazim se u stanju večne sreće“, neke su od afirmacija za privlačenje sreće.

Zakon privlačenja uključuje ideju da ljudi mogu da manifestuju šta god žele u životu tako što će to jednostavno izgovoriti naglas. Slično tome, sindrom „srećne devojke“ podstiče pojedince da ponavljaju mantre kao što su: „Stvari mi uvek funkcionišu, bez obzira na to kako to izgleda u nekom trenutku“ i „Privući ću sve što poželim“.

