Nova teorija o izgledu Isusa Hrista – ruši sve što smo vekovima smatrali tačnim (foto, video)

Prvi prikaz Isusa kojeg hršćanstvo slavi kao sina Božijeg, nastao je u 4 veku, to je isključivo vizija umetnika, jer se ni u jednom od jevanđelja ne spominje kako je Isus izgledao, piše „Popular Mechanics“.

Potreba da se njegovom svetom imenu doda i lice već je vekovima snažna potreba hrišćana, a na opšte prihvaćenu sliku Isusovog najviše su uticali slikari iz Evrope, koji su živeli u doba srednjeg veka i renesanse. Oni su Isusa prikazivali kao zgodnog, visokog, sa svetlom tenom i uglavnom plavim očima.

Dodatni problem je što nema ni kostura ni drugih telesnih ostataka za ispitivanje DNK. Zbog nedostatka dokaza, Isusove slike prepuštene su mašti umetnika. Uticaji različitih umetničkih kultura i tradicija mogu biti duboki, smatra Karlos F. Kardoza-Orlandi, profesor Hršćanstva na „Columbia Theological Seminaria“ u Atlanti.

Odgovor je stigao iz uzbudljivog novog područja nauke: forenzičke antropologije.

Naime, koristeći metode slične onima koje je policija razvila za rešavanje zločina, britanski naučnici, potpomognuti izraelskim arheolozima, ponovno su stvorili ono za što smatraju da je najtačnija slika najpoznatijeg lica u ljudskoj istoriji.

Ričard Nejv, penzionisani lekar i umetnik sa Univerziteta u Mančesteru koristio je forenzičku antropologiju kako bi dobio precizan portret Isusa Hrista. Tokom protekle dve decenije on je rekonstruirao desetine poznatih lica, uključujući Filipa II Makedonskog, oca Aleksandra Velikog i kralja Midasa iz Frigija. Ako bi iko mogao da stvori precizan Isusov portret, to bi bio Nejv.

Nejv i njegov tim istraživača došli su tako do lobanje Semita od izraelskih arheologa. Pomoću rengenskih snimaka od lobanje su napravili tzv. „kriške“ pa su računarom dobili mišiće i kožu na tipičnoj lobanji Semita. Prema jevrejskoj tradiciji, Isus je imao kratku kovrdžavu kosu i bradu, a ne svetlu, dugačku, kako se inače opisuje.

