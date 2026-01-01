Novogodišnja skrivalica: U moru jelki krije i pomoćnik Deda Mraza, pronađite ga za 20 sekundi

Novogodišnja skrivalica: Izoštrite vid i krenite u akciju traženja. U moru prelepo ukrašenih jelki uočite Deda Mrazovog pomoćnika.

Praznične i novogodišnje skrivalice su krenule da se šire internetom posebno na prvi dan nove godine.

Posle pandi, brojeva, leoparda, jazavaca, na red je došla i novogodišnja skrivalica. Naime, Deda Mrazov pomoćnik, patuljak, koji se sakrio među novogodišnjim jelkama.

Rekord za ovu novogodišnju skrivalicu je 20 sekundi.

Can you spot the elf hiding in the forest? https://t.co/Wq5kUKlZ18 pic.twitter.com/yf4YUo0d4O — Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2016

