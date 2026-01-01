Novogodišnja skrivalica: U moru jelki krije i pomoćnik Deda Mraza, pronađite ga za 20 sekundi

Novogodišnja skrivalica: Izoštrite vid i krenite u akciju traženja. U moru prelepo ukrašenih jelki uočite Deda Mrazovog pomoćnika.

Praznične i novogodišnje skrivalice su krenule da se šire internetom posebno na prvi dan nove godine.

Posle pandi, brojeva, leoparda, jazavaca, na red je došla i novogodišnja skrivalica. Naime, Deda Mrazov pomoćnik, patuljak, koji se sakrio među novogodišnjim jelkama.

Rekord za ovu novogodišnju skrivalicu je 20 sekundi.

