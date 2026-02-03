Obećanje o snegu i ledu, konačno ostvaren san!

Da li znate da je najstariji zapis o skijanju na svetu, otkriven na freskama u pećini u Sinđijangu u Kini? Dvanaest hiljada godina kasnije, zahvaljujući uspešnom održavanju Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine, ostvaren je san da 300 miliona ljudi uživa u radosti na snegu i ledu. Procenjuje se da će broj posetilaca zimskog turizma u Kini dostići 360 miliona tokom ove zime.