Objavljeno na hiljade dokumenata o NLO, može svako da ih pročita

Na hiljade dokumenata CIA o nepoznatim letećim objektima dostupno je za skidanje sa interneta.

Dokumenti su objavljeni na internetu zahvaljujući sajtu Blek volt, koji vodi Džon Grinvald Junior, aktivista posvećen slobodi informacija, prenosi RT.

2/ For the past nearly two years, I have an open "Mandatory Declassification Review" request to HOPEFULLY get some of these redactions lifted, so we can see what was hand delivered, and what his advice may be. (Getting names is likely a long shot.)

— 🇺🇸 T̷h̷e̷ ̷B̷l̷a̷c̷k̷ ̷V̷a̷u̷l̷t̷ 🇺🇸 (@blackvaultcom) January 8, 2021