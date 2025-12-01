Odgovor ovog učenika nasmejao je ceo region, ni učiteljica nije mogla da ga ne nagradi (foto)

Dete je razmišljalo van okvira i zapravo ponudilo još jedan moguće tačan odgovor. Ovaj dečakov smešan odgovor oduševio je i učiteljicu koja ga je nagradila smajlićem.

„Znaš li ti koliko je šest puta osam?“, bilo je pitanje postavljeno na testu, a učenik je odgovorio: „Da, znam.“ Pored pitanja stoji i crveni smajli, koji predstavlja reakciju učitelja ili učiteljice, a još dragoceniji su reakcije na društvenim mrežama. Više od 14 lajkova i mnoštvo komentara samo pokazuju koliko je ovaj pametni, ali smešni dečakov odgovor oduševio ceo region.

„A ne može mu asa dati, odgovorio je na pitanje i to pravilno“, „Kakvo pitanje, takav i odgovor“, Ja znam, a znaš li ti?“, oglašavali su se mnogi u komentarima. Bilo je i zaključaka da je pitanje nepravilno postavljeno, ali ovaj učenik svakako je ulepšao dan mnogima.

Dečakov smešni odgovor nije samo zabavan, već i poučan – pokazuje kako kreativno razmišljanje zaslužuje priznanje i čistu peticu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com